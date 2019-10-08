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РИА Новости

Обвиняемого в убийстве студентки в подмосковном Домодедово арестовали

13:16 08.10.2019 (обновлено: 16:51 08.10.2019)
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© Следственный комитет Российской Федерации Мужчина, обвиняемый в убийстве несовершеннолетней в Домодедово. Стоп-кадр видео
Мужчина, обвиняемый в убийстве несовершеннолетней в Домодедово. Стоп-кадр видео
© Следственный комитет Российской Федерации
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Следователи предъявили обвинение в убийстве несовершеннолетней студентки 34-летнему жителю Подмосковья, в настоящее время мужчина арестован, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.
Ранее сообщалось, что 5 октября в Домодедово в частном доме было обнаружено тело 17-летней девушки с множественными колото-резанными ранениями. Было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Позднее следователи задержали подозреваемого в убийстве студентки в Домодедово, им оказался 34-летний местный житель.
"Предъявлено обвинение в убийстве несовершеннолетней (ч.1 ст. 105 УК РФ), а также по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказала она.
По данным следователей, обвиняемый является знакомым семьи погибшей девушки. Отмечается, что после задержания мужчина написал явку с повинной и на допросе рассказал следователю обо всех обстоятельствах и причинах преступления, пояснив, что оно совершено в ходе ссоры. Впоследствии на допросе в качестве обвиняемого мужчина воспользовался статьей 51 Конституции РФ и отказался от дачи показаний.
В настоящее время следствием назначено проведение ряда судебных экспертиз, планируется назначение психиатрической экспертизы.
Татьяна Ш. (имя изменено – прим. ред)
7 октября, 17:54РИА Новости
"Он отыгрался": что кроется за жестоким убийством студентки из Домодедово
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Ольга ВрадийМосковская областьРоссияПроисшествия
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