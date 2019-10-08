Обвиняемого в убийстве студентки в подмосковном Домодедово арестовали

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Следователи предъявили обвинение в убийстве несовершеннолетней студентки 34-летнему жителю Подмосковья, в настоящее время мужчина арестован, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.

Ранее сообщалось, что 5 октября в Домодедово в частном доме было обнаружено тело 17-летней девушки с множественными колото-резанными ранениями. Было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Позднее следователи задержали подозреваемого в убийстве студентки в Домодедово, им оказался 34-летний местный житель.

"Предъявлено обвинение в убийстве несовершеннолетней (ч.1 ст. 105 УК РФ), а также по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказала она.

По данным следователей, обвиняемый является знакомым семьи погибшей девушки. Отмечается, что после задержания мужчина написал явку с повинной и на допросе рассказал следователю обо всех обстоятельствах и причинах преступления, пояснив, что оно совершено в ходе ссоры. Впоследствии на допросе в качестве обвиняемого мужчина воспользовался статьей 51 Конституции РФ и отказался от дачи показаний.