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РИА Новости

В России число молодых ученых выросло в 1,5 раза за десять лет

13:11 08.10.2019 (обновлено: 13:12 08.10.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПомощник президента РФ Андрей Фурсенко
Помощник президента РФ Андрей Фурсенко
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Помощник президента РФ Андрей Фурсенко. Архивное фото
МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Число людей моложе 39 лет в российской науке выросло в 1,5 раза за последние 10 лет, заявил помощник президента РФ Андрей Фурсенко.
"Вы знаете, у нас устойчиво растет количество людей в науке до 39 лет последние 10 лет. У нас выросло при сохранении общей численности, у нас количество научных работников, исследователей до 39 лет выросло в полтора раза. То есть разговоры о том, что у нас вся наука - это люди пенсионного возраста, опять же сильно преувеличены", - сказал он журналистам на пресс-конференции, посвященной старту третьего сезона конкурса "Лидеры России".
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Фурсенко отметил, что получить шанс попробовать себя в качестве управленца в сфере науки должны все, кому это интересно, но управленцу, не погруженному в сферу науки, будет очень сложно.
"Это очень специфическая сфера. Она специфична не только потому, что ты должен понимать цену результата. Это ещё и потому, что ты должен восприниматься теми людьми, которые твои главные партнёры - учёными. Они, конечно, справедливо хотят, чтобы ты понимал ценность их работы и сложность их работы, если ты хочешь управлять этим направлением", - добавил Фурсенко.
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Андрей ФурсенкоРоссияРИА НаукаОбщество
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