В России число молодых ученых выросло в 1,5 раза за десять лет

"Вы знаете, у нас устойчиво растет количество людей в науке до 39 лет последние 10 лет. У нас выросло при сохранении общей численности, у нас количество научных работников, исследователей до 39 лет выросло в полтора раза. То есть разговоры о том, что у нас вся наука - это люди пенсионного возраста, опять же сильно преувеличены", - сказал он журналистам на пресс-конференции, посвященной старту третьего сезона конкурса "Лидеры России".