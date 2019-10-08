Басманный суд продлил домашний арест Майкла Калви

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Басманный суд Москвы во вторник продлил домашний арест основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви и топ-менеджера его компании Филиппа Дельпаля до 13 декабря, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Фигурантов этого уголовного дела, одного из самых громких за последние годы, обвиняют в хищении 2,5 миллиарда рублей у банка "Восточный". Бизнесмены себя виновными не признают.

"Удовлетворить ходатайство следствия", — огласила решение судья Наталия Дударь, отклонив предложенные защитой обоих иностранцев залоги по пять миллионов рублей.

В ходе заседания Калви вновь огласил свою позицию, что хищений не было, а деньги банка полностью использованы для погашения его долгов.

"Еще раз подтверждаю, что ни я, ни коллеги из Baring Vostok не получили от этих 2,5 миллиарда никакой выгоды, кроме того, что банк не потерял пять миллиардов, которые были под залогом", — заявил американец.

По его словам, экспертизы указывают, что "компания, чьи акции передали, прибыльная и растет". СК России, напротив, заявляет, что "Восточный" по наущению топ-менеджеров Baring Vostok приобрел пакет акций International Financial Technology Group за 2,5 миллиарда рублей, тогда как реальная его стоимость, по мнению следствия, — лишь 600 тысяч.

"Текущий устав компании дает ей право на владение ключевыми дочерними компаниями. Следовательно, банк не понес ущерб, а получил даже прибыль в два миллиарда, а если хищения нет, то какое может быть преступление", — доказывал Калви.

По словам следователя, расследование завершится к Новому году, до этого времени нужно будет формально объявить об окончании следственных действий и дать фигурантам ознакомиться с собранными материалами.