Новак уверен, что газопровод Opal будут использовать в полном объеме

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. В ситуации с газопроводом Opal "все вернется на место" и он будет использоваться в полном объеме, считает глава Минэнерго РФ Александр Новак.
На вопрос об ограничении доступа "Газпрома" к газопроводу Opal министр в интервью телеканалу "Россия 24" ответил: "На мой взгляд, это решение больше политическое, в угоду тому, чтобы перед переговорами относительно транзита газа создать ситуацию, при которой бы мы видели решение суда, которое бы позволило дополнительно обсуждать с украинскими партнерами объемы прокачки газа. Поэтому посмотрим и ждем от Еврокомиссии те действия, которые она предпримет по защите своих решений".
"Я уверен: не сегодня, так завтра по мере развития юридических процессов в части газопровода Opal все вернется на место и этот газопровод будет использоваться в полном объеме", - добавил Новак.
Еврокомиссия в 2016 году расширила доступ "Газпрома" к газопроводу Opal, принимающему газ "Северного потока". Компания могла на исключительных правах бронировать 50% (около 12,3 миллиарда кубов) из доступных для нее примерно 25 миллиардов кубов транзитных мощностей трубы и могла получить через аукционы с третьими сторонами все остальные 50% транзитной мощности.
Однако в сентябре Суд ЕС по иску Польши отменил это решение, сочтя его нарушающим принцип энергетической солидарности. Теперь "Газпром" вновь может бронировать лишь половину транзитной мощности газопровода. Поставки по Opal российская компания снизила с 14 сентября, при этом слегка увеличив прокачку через трубопровод Nel, который тоже принимает газ из "Северного потока", но обладает меньшей мощностью по сравнению с Opal. Также "Газпром" начал увеличивать транзит через Украину.