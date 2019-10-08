Новак уверен, что газопровод Opal будут использовать в полном объеме

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. В ситуации с газопроводом Opal "все вернется на место" и он будет использоваться в полном объеме, считает глава Минэнерго РФ Александр Новак.

На вопрос об ограничении доступа "Газпрома" к газопроводу Opal министр в интервью телеканалу "Россия 24" ответил: "На мой взгляд, это решение больше политическое, в угоду тому, чтобы перед переговорами относительно транзита газа создать ситуацию, при которой бы мы видели решение суда, которое бы позволило дополнительно обсуждать с украинскими партнерами объемы прокачки газа. Поэтому посмотрим и ждем от Еврокомиссии те действия, которые она предпримет по защите своих решений".

"Я уверен: не сегодня, так завтра по мере развития юридических процессов в части газопровода Opal все вернется на место и этот газопровод будет использоваться в полном объеме", - добавил Новак.

Еврокомиссия в 2016 году расширила доступ "Газпрома" к газопроводу Opal, принимающему газ "Северного потока". Компания могла на исключительных правах бронировать 50% (около 12,3 миллиарда кубов) из доступных для нее примерно 25 миллиардов кубов транзитных мощностей трубы и могла получить через аукционы с третьими сторонами все остальные 50% транзитной мощности.