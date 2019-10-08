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РИА Новости

Новак уверен, что газопровод Opal будут использовать в полном объеме

13:04 08.10.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк Министр энергетики РФ Александр Новак
 Министр энергетики РФ Александр Новак
© РИА Новости / Илья Питалев
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Министр энергетики РФ Александр Новак. Архивное фото
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. В ситуации с газопроводом Opal "все вернется на место" и он будет использоваться в полном объеме, считает глава Минэнерго РФ Александр Новак.
На вопрос об ограничении доступа "Газпрома" к газопроводу Opal министр в интервью телеканалу "Россия 24" ответил: "На мой взгляд, это решение больше политическое, в угоду тому, чтобы перед переговорами относительно транзита газа создать ситуацию, при которой бы мы видели решение суда, которое бы позволило дополнительно обсуждать с украинскими партнерами объемы прокачки газа. Поэтому посмотрим и ждем от Еврокомиссии те действия, которые она предпримет по защите своих решений".
"Я уверен: не сегодня, так завтра по мере развития юридических процессов в части газопровода Opal все вернется на место и этот газопровод будет использоваться в полном объеме", - добавил Новак.
Еврокомиссия в 2016 году расширила доступ "Газпрома" к газопроводу Opal, принимающему газ "Северного потока". Компания могла на исключительных правах бронировать 50% (около 12,3 миллиарда кубов) из доступных для нее примерно 25 миллиардов кубов транзитных мощностей трубы и могла получить через аукционы с третьими сторонами все остальные 50% транзитной мощности.
Макет газопровода Opal
27 сентября, 20:15Акценты
Не энергетика, а драматургия. Чем Польшу напугали "Газпром" и OPALГлава польской энергетической компании PGNiG Петр Возняк вроде и газовик, а в душе драматург. Написал целую трагедию про "Газпром" и трубопровод OPAL – в своем воображении.
Однако в сентябре Суд ЕС по иску Польши отменил это решение, сочтя его нарушающим принцип энергетической солидарности. Теперь "Газпром" вновь может бронировать лишь половину транзитной мощности газопровода. Поставки по Opal российская компания снизила с 14 сентября, при этом слегка увеличив прокачку через трубопровод Nel, который тоже принимает газ из "Северного потока", но обладает меньшей мощностью по сравнению с Opal. Также "Газпром" начал увеличивать транзит через Украину.
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Александр НовакРоссияЭкономика
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