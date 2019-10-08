Володин отметил вклад ВГИКа в формирование российской киноиндустрии

"Когда мы говорим о ВГИКе – это наше народное достояние. Это та школа, которая создала мощь нашей страны, нашу киноиндустрию, когда еще в мире далеко ее не было. Затем мы стали проигрывать. Почему? Нам необходимо искать эти ответы здесь, в том числе в Государственной думе. И решать те проблемы, которые сегодня стоят перед ВГИКом, с тем, чтобы наша знаменитая школа, русская школа киноискусства возродилась, чтобы она была лучшей в мире, чтобы мы на основе наших традиций, на основе нашей техники, которая во многом просто беспрецедентна, и ее нет в других странах, могли и дальше побеждать, получать признание", - заявил Володин на мероприятии.