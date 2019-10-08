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РИА Новости
Культура

Володин отметил вклад ВГИКа в формирование российской киноиндустрии

13:03 08.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на парламентских слушаниях в Государственной Думе РФ на тему "Вопросы развития цифровой экономики". 8 июля 2019
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на парламентских слушаниях в Государственной Думе РФ на тему Вопросы развития цифровой экономики. 8 июля 2019
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил вклад Всероссийского государственного института кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК) в формирование российской киноиндустрии, подчеркнув, что в свое время вуз создал передовую киноиндустрию, не имеющую аналогов в мире.
Во вторник в Госдуме состоялось открытие выставки, посвященной столетнему юбилею ВГИКа. На выставке представлены работы студентов нескольких факультетов вуза. В мероприятии приняли участие спикер Госдумы, руководители думских фракций и депутаты нижней палаты парламента, ректор вуза Владимир Малышев, режиссер Карен Шахназаров, актер Александр Михайлов.
"Когда мы говорим о ВГИКе – это наше народное достояние. Это та школа, которая создала мощь нашей страны, нашу киноиндустрию, когда еще в мире далеко ее не было. Затем мы стали проигрывать. Почему? Нам необходимо искать эти ответы здесь, в том числе в Государственной думе. И решать те проблемы, которые сегодня стоят перед ВГИКом, с тем, чтобы наша знаменитая школа, русская школа киноискусства возродилась, чтобы она была лучшей в мире, чтобы мы на основе наших традиций, на основе нашей техники, которая во многом просто беспрецедентна, и ее нет в других странах, могли и дальше побеждать, получать признание", - заявил Володин на мероприятии.
Также он подчеркнул особую роль государства в поддержке талантливых студентов, "потому что, реализуя себя, они создают нашу страну, они ее продвигают и делают лучше", а также в процессе принятия важных решений, касающихся жизни вуза, будь то выделение грантов, возможность бесплатно получить второе высшее образование, остаться преподавать по окончании обучения, обеспечение жильем сотрудников вуза.
Ректор ВГИК Владимир Малышев
28 августа, 12:00РИА Новости
Ректор ВГИКа Владимир Малышев: мы не покрылись плесенью за сто лет
"ВГИКу 100 лет, уже мы пошли на второе столетие, но тем не менее, ВГИК паутиной не покрылся. У нас по-прежнему учатся талантливые студенты, у нас замечательные мастера и педагоги, и мы не отходим от российской традиции. Надо сказать, что за последние 10 лет у нас были несколько попыток внедрить нам "передовую" американскую киношколу и так далее. Но честно вам скажу от всех педагогов: не дождутся", - отметил ректор вуза Владимир Малышев.
Шахназаров со своей стороны отметил уникальность ВГИКа. По его словам, это "единственная школа в мире, которая готовит специалистов всех кинопрофессий: это режиссеры-постановщики, сценаристы, киноведы, художники, администраторы". "В этом смысле ВГИК конечно абсолютно уникальная школа. К счастью он развивается, он остается, на мой взгляд, в очень хорошей форме", - добавил режиссер.
Здание ВГИКа на улице Вильгельма Пика в Москве
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КультураВГИКГосдума РФВячеслав ВолодинРоссия
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