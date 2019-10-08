КБХА начнет реконструкцию производства ракетных двигателей в следующем году

ВОРОНЕЖ, 8 окт - РИА Новости. Воронежское Конструкторское бюро химавтоматики (КБХА) начнет в 2020 году реконструкцию и техническое перевооружение производства жидкостных ракетных двигателей, сообщает правительство региона.

Планы реализации инвестиционных проектов обсудили во вторник губернатор Воронежской области Александр Гусев и исполнительный директор АО КБХА, руководитель филиала АО "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева" – директор Воронежского механического завода Сергей Ковалев.

"С 2020 года на предприятии приступят к реконструкции и техническому перевооружению производства жидкостных ракетных двигателей. В том числе будет создан центр компетенций по литейному и инструментальному производствам, а также специализированное производство титановых шаробаллонов", - говорится в сообщении.

Кроме того, информирует облправительство, в следующем году совместно с Фондом развития промышленности и Объединенной ракетно-космической корпорацией планируется реализовать инвестиционный проект техперевооружения производства гражданской продукции.

"Это позволит к 2025 году увеличить объем ее выпуска на 50%", - отмечает правительство.