Четверых участников заезда блогера в Самаре привлекли к ответственности

САМАРА, 8 окт - РИА Новости. Полиция привлекла к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения четверых человек после публикаций в интернете о заезде блогера Гусейна Гасанова в центре Самары, сообщает во вторник пресс-служба ГУМВД по Самарской области.

Ранее на YouTube появилось видео под названием "Гусейн Гасанов разбудил Самару". В нем по улицам Самары едет кортеж из дорогих иномарок, во главе которого - Gelandewagen красного цвета, причем некоторые автомобили выезжали на встречную полосу и подрезали друг друга. Инцидент вызвал недовольство жителей Самары, полиция начала проверку. А губернатор области Дмитрий Азаров раскритиковал региональное управление ГИБДД за то, что оно вовремя не среагировало на "демонстративную и наплевательскую акцию заезжих гостей".

"Сотрудниками полиции установлены все собственники автомобилей, которые, двигаясь в автоколонне по Волжскому проспекту Самары, массово нарушали ПДД. Четверо нарушителей уже привлечены к административной ответственности, в отношении восьми проверка продолжается", - говорится в сообщении.

По данным полиции, четверо мужчин привлечены к ответственности, в том числе за выезд на встречную полосу и управление автомобилем водителем, не пристегнутым ремнем безопасности, и перевозка пассажиров, не пристегнутых ремнем безопасности.