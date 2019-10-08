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РИА Новости

Четверых участников заезда блогера в Самаре привлекли к ответственности

13:00 08.10.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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САМАРА, 8 окт - РИА Новости. Полиция привлекла к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения четверых человек после публикаций в интернете о заезде блогера Гусейна Гасанова в центре Самары, сообщает во вторник пресс-служба ГУМВД по Самарской области.
Ранее на YouTube появилось видео под названием "Гусейн Гасанов разбудил Самару". В нем по улицам Самары едет кортеж из дорогих иномарок, во главе которого - Gelandewagen красного цвета, причем некоторые автомобили выезжали на встречную полосу и подрезали друг друга. Инцидент вызвал недовольство жителей Самары, полиция начала проверку. А губернатор области Дмитрий Азаров раскритиковал региональное управление ГИБДД за то, что оно вовремя не среагировало на "демонстративную и наплевательскую акцию заезжих гостей".
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров
Вчера, 11:55РИА Новости
Самарский губернатор раскритиковал ГИБДД после заезда блогера Гасанова
"Сотрудниками полиции установлены все собственники автомобилей, которые, двигаясь в автоколонне по Волжскому проспекту Самары, массово нарушали ПДД. Четверо нарушителей уже привлечены к административной ответственности, в отношении восьми проверка продолжается", - говорится в сообщении.
По данным полиции, четверо мужчин привлечены к ответственности, в том числе за выезд на встречную полосу и управление автомобилем водителем, не пристегнутым ремнем безопасности, и перевозка пассажиров, не пристегнутых ремнем безопасности.
Отмечается, что колонна из 11 автомобилей сопровождала автомобиль Mercedes-Benz G63, собственнику машины - жителю Санкт-Петербурга - направлена повестка в суд для рассмотрения дела об административном правонарушении.
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