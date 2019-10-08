Прокуратура начала проверку после вспышки дизентерии в детсаду в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 окт — РИА Новости. Прокуратура Адмиралтейского района Санкт-Петербурга проводит проверку после вспышки дизентерии в детском саду, сообщили РИА Новости в городском надзорном ведомстве.
Ранее управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу сообщало, что в детском саду №145 с 25 сентября по 7 октября было зарегистрировано 11 случаев кишечной инфекции. Диагноз "дизентерия" был установлен у девяти детей и одного воспитателя. В больницы были доставлены двое детей и один взрослый. По данным на 7 октября, в стационаре находились двое заболевших.
"Прокуратура Адмиралтейского района проводит проверку по этому факту, устанавливаются все обстоятельства", - сказал представитель прокуратуры.
Городское управление Роспотребнадзора ранее сообщало, что в детском саду выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований при проведении уборки и дезинфекции в группах, правил мытья посуды. Также выявлено, что в пищеблоке детского сада отсутствует необходимое технологическое и моечное оборудование, нарушаются условия хранения овощной продукции и яиц, производственный инвентарь и оборудование используются не по назначению, не созданы условия для личной гигиены персонала. В детском саду была организована дезинфекция, проведено лабораторное обследование сотрудников пищеблока и персонала. Новых случаев кишечной инфекции в детском саду не зарегистрировано.