Прокуратура начала проверку после вспышки дизентерии в детсаду в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 окт — РИА Новости. Прокуратура Адмиралтейского района Санкт-Петербурга проводит проверку после вспышки дизентерии в детском саду, сообщили РИА Новости в городском надзорном ведомстве.

Ранее управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу сообщало, что в детском саду №145 с 25 сентября по 7 октября было зарегистрировано 11 случаев кишечной инфекции. Диагноз "дизентерия" был установлен у девяти детей и одного воспитателя. В больницы были доставлены двое детей и один взрослый. По данным на 7 октября, в стационаре находились двое заболевших.

"Прокуратура Адмиралтейского района проводит проверку по этому факту, устанавливаются все обстоятельства", - сказал представитель прокуратуры.