Волонтеры-медики проведут фестиваль по профилактике заболеваний суставов

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Волонтеры-медики 12 октября проведут большой фестиваль "Здоровье суставов в надежных руках", посвященный профилактике дегенеративных заболеваний суставов, сообщили в пресс-службе добровольческого движения.

Мероприятия пройдут в девяти субъектах РФ – Волгоградской, Иркутской, Новосибирской, Смоленской, Ульяновской областях, Краснодарском, Ставропольском краях, Татарстане и Чувашии.

В рамках фестиваля будут организованы физкультурные занятия, направленные на укрепление опорно-двигательного аппарата, в частности старты любителей скандинавской ходьбы. Также запланированы квесты, викторины на знание основ ЗОЖ, брейн-ринги на тему правильного питания, оздоровительные мастер-классы. Самые активные участники фестиваля получат призы от организаторов.

Как отметил председатель движения "Волонтеры-медики" Павел Савчук, в настоящее время все больше людей трудоспособного возраста становятся профессионально непригодными по причине развития дегенеративных заболеваний суставов и полученных вследствие этого травм.