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РИА Новости
Школа волонтера

Волонтеры-медики проведут фестиваль по профилактике заболеваний суставов

12:56 08.10.2019
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© РИА Новости / Евгения НовоженинаВолонтеры-медики проведут фестиваль по профилактике заболеваний суставов
Волонтеры-медики проведут фестиваль по профилактике заболеваний суставов
© РИА Новости / Евгения Новоженина
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Волонтеры-медики 12 октября проведут большой фестиваль "Здоровье суставов в надежных руках", посвященный профилактике дегенеративных заболеваний суставов, сообщили в пресс-службе добровольческого движения.
Мероприятия пройдут в девяти субъектах РФ – Волгоградской, Иркутской, Новосибирской, Смоленской, Ульяновской областях, Краснодарском, Ставропольском краях, Татарстане и Чувашии.
В рамках фестиваля будут организованы физкультурные занятия, направленные на укрепление опорно-двигательного аппарата, в частности старты любителей скандинавской ходьбы. Также запланированы квесты, викторины на знание основ ЗОЖ, брейн-ринги на тему правильного питания, оздоровительные мастер-классы. Самые активные участники фестиваля получат призы от организаторов.
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Как отметил председатель движения "Волонтеры-медики" Павел Савчук, в настоящее время все больше людей трудоспособного возраста становятся профессионально непригодными по причине развития дегенеративных заболеваний суставов и полученных вследствие этого травм.
"Наш новый фестиваль нацелен на решение именно этих проблем. Волонтеры проинформируют россиян о факторах риска развития заболеваний опорно-двигательного аппарата, их симптомах, мерах профилактики, мотивируют людей повышать физическую активность и соблюдать правила ЗОЖ", – сказал он.
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