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РИА Новости

Премьер Грузии готовится осуществить первые зарубежные визиты

12:51 08.10.2019 (обновлено: 14:08 08.10.2019)
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© Sputnik / Александр Имедашвили / Перейти в фотобанкГеоргий Гахария
Георгий Гахария
© Sputnik / Александр Имедашвили
Перейти в фотобанк
ТБИЛИСИ, 8 окт – РИА Новости. Премьер-министр Грузии Георгий Гахария готовится осуществить первые зарубежные визиты, он посетит Азербайджан, Армению, Турцию, а также Брюссель, сообщила пресс-служба правительства.
Гахария стал премьером в начале сентября. До этого он занимал должность главы МВД. Ранее во вторник премьер Грузии сообщил, что в планах нет посещения РФ.
"Первые официальные визиты премьер-министра Грузии будут осуществлены в соседние страны, которые являются нашими важнейшими партнерами как во внешней политике, так и по направлению торговли и экономики", - говорится в сообщении пресс-службы.
По ее данным, Гахария отправится 9 октября в Азербайджан, на следующей неделе - в Армению, в Турцию – в конце месяца.
"Визит премьер-министра в Брюссель состоится после завершения проходящих в еврокомиссии кадровых вопросов, как только обновленная еврокомиссия приступит к выполнению своих обязанностей", - отмечается в заявлении.
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