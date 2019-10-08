Премьер Грузии готовится осуществить первые зарубежные визиты

ТБИЛИСИ, 8 окт – РИА Новости. Премьер-министр Грузии Георгий Гахария готовится осуществить первые зарубежные визиты, он посетит Азербайджан, Армению, Турцию, а также Брюссель, сообщила пресс-служба правительства.

Гахария стал премьером в начале сентября. До этого он занимал должность главы МВД. Ранее во вторник премьер Грузии сообщил, что в планах нет посещения РФ.

"Первые официальные визиты премьер-министра Грузии будут осуществлены в соседние страны, которые являются нашими важнейшими партнерами как во внешней политике, так и по направлению торговли и экономики", - говорится в сообщении пресс-службы.

По ее данным, Гахария отправится 9 октября в Азербайджан, на следующей неделе - в Армению, в Турцию – в конце месяца.