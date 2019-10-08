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РИА Новости
Туризм

Опрос: самостоятельные туристы готовы рекомендовать друзьям отдых в Крыму

23:31 08.10.2019
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© Фото : предоставлено пресс-службой Массандровского пляжаМассандровский пляж
Массандровский пляж
© Фото : предоставлено пресс-службой Массандровского пляжа
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Три четверти туристов (76%), самостоятельно отдохнувших летом 2019 года в Крыму, настолько удовлетворены отдыхом, что готовы вернуться на полуостров следующим летом, сообщает Biletix.
Участниками исследования стали 1 128 пользователей сервиса.
Четыре из пяти респондентов (81%) сказали также, что готовы рекомендовать полуостров для летнего отдыха родным и близким.
Больше всего туристам понравилась красота природы Крыма (29%), благоприятный климат (24%), гостеприимство местных жителей (9%), транспортная доступность (8%) и высокое качество продуктов питания (6%).
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