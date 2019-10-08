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РИА Новости

Роструд напомнил о длинных выходных в ноябре

12:45 08.10.2019 (обновлено: 13:53 08.10.2019)
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкУчастники митинга-концерта в честь Дня народного единства
Участники митинга-концерта в честь Дня народного единства
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Участники митинга-концерта в честь Дня народного единства. Архивное фото
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. День народного единства в этом году выпадает на понедельник, поэтому сразу три дня подряд будут нерабочими, сообщили РИА Новости в Роструде.
Так, россияне будут отдыхать с 2 по 4 ноября. Следующие длинные выходные придутся уже на новогодние каникулы — с 1 по 8 января.
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15 июля, 15:00РИА Новости
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День народного единства отмечается с 2005 года.
Праздник учредили в честь освобождения Москвы от польской интервенции в 1612-м, когда Кузьме Минину и князю Дмитрию Пожарскому удалось взять штурмом Китай-город.
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МоскваОбщество
Популярные комментарии
С демократами ельцинского пошиба никакого единства быть не может. Они 7 ноября запретили - день Великой социалистической революции, т.е. свели на нет все социальные завоевания советского народа.
8 октября, 12:51
vvab6
9951006
В назвпнии революции пропущено слово "октябрьской"....это принципиальное уточнение.
8 октября, 14:49
Константин Чистов
195001119
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