Роструд напомнил о длинных выходных в ноябре

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. День народного единства в этом году выпадает на понедельник, поэтому сразу три дня подряд будут нерабочими, сообщили РИА Новости в Роструде.

Так, россияне будут отдыхать с 2 по 4 ноября. Следующие длинные выходные придутся уже на новогодние каникулы — с 1 по 8 января.

День народного единства отмечается с 2005 года.