Объединение воронежских КБХА и ВМЗ завершится до 1 ноября

ВОРОНЕЖ, 8 окт - РИА Новости. Процесс объединения Конструкторского бюро химавтоматики и Воронежского механического завода завершится до 1 ноября, сообщает правительство Воронежской области.

Слияние Конструкторского бюро химавтоматики (АО КБХА) и Воронежского механического завода (ВМЗ, филиал АО "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева") является одним из этапов создания интегрированной структуры ракетного двигателестроения, формируемой на базе АО "НПО Энергомаш". Вопросы, связанные с процессом объединения, обсудил во вторник губернатор Воронежской области Александр Гусев с исполнительным директором АО КБХА, руководителем филиала АО "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева" – директором ВМЗ Сергеем Ковалевым.

"Сергей Ковалев проинформировал губернатора о том, что слияние предприятий проходит в соответствии с графиком и должно завершиться 1 ноября текущего года", - говорится в сообщении.

Как ранее отмечали областные власти, с созданием центра решится вопрос дублирования производственных мощностей, который сейчас существует у КБХА и ВМЗ, а также повысится рентабельность выпускаемой продукции. Объединение позволит создать центры специализации по наукоемким и дорогостоящим переделам, в частности, создать центр специализации по изготовлению титановых шарбаллонов, создать единую цифровую среду проектирования и разработки.

Воронежский механический завод создан в 1928 году. Является производственным комплексом с полным технологическим циклом создания и серийного производства жидкостных ракетных двигателей, а также оборудования для различных отраслей промышленности.