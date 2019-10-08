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РИА Новости
Воронежская область

Объединение воронежских КБХА и ВМЗ завершится до 1 ноября

12:42 08.10.2019 (обновлено: 13:28 08.10.2019)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкРабота ОАО "Конструкторское бюро химавтоматики" в Воронеже
Работа ОАО Конструкторское бюро химавтоматики в Воронеже
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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ВОРОНЕЖ, 8 окт - РИА Новости. Процесс объединения Конструкторского бюро химавтоматики и Воронежского механического завода завершится до 1 ноября, сообщает правительство Воронежской области.
Слияние Конструкторского бюро химавтоматики (АО КБХА) и Воронежского механического завода (ВМЗ, филиал АО "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева") является одним из этапов создания интегрированной структуры ракетного двигателестроения, формируемой на базе АО "НПО Энергомаш". Вопросы, связанные с процессом объединения, обсудил во вторник губернатор Воронежской области Александр Гусев с исполнительным директором АО КБХА, руководителем филиала АО "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева" – директором ВМЗ Сергеем Ковалевым.
"Сергей Ковалев проинформировал губернатора о том, что слияние предприятий проходит в соответствии с графиком и должно завершиться 1 ноября текущего года", - говорится в сообщении.
Как ранее отмечали областные власти, с созданием центра решится вопрос дублирования производственных мощностей, который сейчас существует у КБХА и ВМЗ, а также повысится рентабельность выпускаемой продукции. Объединение позволит создать центры специализации по наукоемким и дорогостоящим переделам, в частности, создать центр специализации по изготовлению титановых шарбаллонов, создать единую цифровую среду проектирования и разработки.
Воронежский механический завод создан в 1928 году. Является производственным комплексом с полным технологическим циклом создания и серийного производства жидкостных ракетных двигателей, а также оборудования для различных отраслей промышленности.
Конструкторское бюро химавтоматики - один из мировых лидеров по созданию жидкостных ракетных двигателей для космических ракет-носителей и межконтинентальных баллистических ракет РВСН и ВМФ. Практически все отечественные космические программы, начиная с первого полета к Луне в 1959 году и полета Юрия Гагарина, используют двигатели разработки КБХА. С 2015 года КБХА находится под управлением НПО "Энергомаш".
Глава Воронежской области Александр Гусев
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Воронежская областьВоронежский механический заводВоронежГКНПЦ имени М. В. Хруничева
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