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РИА Новости

В Забайкальском крае около 58 тысяч человек остались без электричества

12:42 08.10.2019 (обновлено: 13:07 08.10.2019)
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© РИА Новости / Андрей КозловХаранорская ГРЭС в Забайкалье
Харанорская ГРЭС в Забайкалье
© РИА Новости / Андрей Козлов
Харанорская ГРЭС в Забайкалье . Архивное фото
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Около 58 тысяч человек в Забайкальском крае остались без электроснабжения после отключения блока на Харанорской ГРЭС, следует из материалов Минэнерго РФ.
8 октября в 11:11 мск на Харанорской ГРЭС (производственное подразделение "Интер РАО") отключился энергоблок №2. Также обесточены две линии электропередачи 110 кВ и 4 линии 35 кВ.
"По команде диспетчера Забайкальского регионального диспетчерского управления введены графики временного отключения по Юго-Восточному району края на 13 МВт. Без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей филиала "МРСК Сибири" – "Читаэнерго" (около 58 000 человек)", - говорится в сообщении.
Как отмечает Минэнерго, ведутся аварийно-восстановительные работы.
"Обнаружено искрение щёток щёточно-контактного аппарата при нагрузке. Блок отключён от сети оперативным персоналом ГРЭС. Организованы работы по продувке щёточно-контактного аппарата", - пояснили РИА Новости в пресс-службе "Интер РАО".
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Министерство энергетики РФЗабайкальский крайРоссияПроисшествия
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