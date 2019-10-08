В Забайкальском крае около 58 тысяч человек остались без электричества

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Около 58 тысяч человек в Забайкальском крае остались без электроснабжения после отключения блока на Харанорской ГРЭС, следует из материалов Минэнерго РФ.
8 октября в 11:11 мск на Харанорской ГРЭС (производственное подразделение "Интер РАО") отключился энергоблок №2. Также обесточены две линии электропередачи 110 кВ и 4 линии 35 кВ.
"По команде диспетчера Забайкальского регионального диспетчерского управления введены графики временного отключения по Юго-Восточному району края на 13 МВт. Без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей филиала "МРСК Сибири" – "Читаэнерго" (около 58 000 человек)", - говорится в сообщении.
Как отмечает Минэнерго, ведутся аварийно-восстановительные работы.
"Обнаружено искрение щёток щёточно-контактного аппарата при нагрузке. Блок отключён от сети оперативным персоналом ГРЭС. Организованы работы по продувке щёточно-контактного аппарата", - пояснили РИА Новости в пресс-службе "Интер РАО".