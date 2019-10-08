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РИА Новости

В Гонконге с начала протестов арестовали 2,3 тысячи человек

12:41 08.10.2019
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© РИА Новости / Мигель Кандела / Перейти в фотобанкУчастники протестов в Гонконге
Участники протестов в Гонконге
© РИА Новости / Мигель Кандела
Перейти в фотобанк
ПЕКИН, 8 окт – РИА Новости. Полиция Гонконга с начала массовых протестов в городе в июне задержала 2300 человек в возрасте от 13 до 83 лет, сообщает телерадиокорпорация RTHK со ссылкой на полицию.
Все они подозреваются в участии в несанкционированных митингах, хранении оружия с целью нападения, а также в неповиновении требованию снять маски с лица.
В Гонконге уже несколько месяцев продолжаются акции протеста из-за закона об экстрадиции, а с 4 октября началась новая волна протестов после того, как глава администрации района Кэрри Лэм объявила о решении властей ввести запрет на ношение масок во время протестов и других массовых собраний. Запрет вступил в силу в полночь по местному времени. Лица, которые нарушат запрет, могут получить наказание в виде лишения свободы до года или же штраф в размере 25 тысяч гонконгских долларов (3,2 тысячи долларов США).
Полиция также сообщила, что с 4 по 7 октября были задержаны 241 человек в возрасте от 12 до 54 лет, из них 77 – за ношение маски на несанкционированных митингах, а также за нежелание сотрудничать и неповиновение требованию снять маску.
Сотрудники полиции во время задержания участников протестов в Гонконге
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