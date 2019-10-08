В Гонконге с начала протестов арестовали 2,3 тысячи человек

ПЕКИН, 8 окт – РИА Новости. Полиция Гонконга с начала массовых протестов в городе в июне задержала 2300 человек в возрасте от 13 до 83 лет, сообщает телерадиокорпорация RTHK со ссылкой на полицию.

Все они подозреваются в участии в несанкционированных митингах, хранении оружия с целью нападения, а также в неповиновении требованию снять маски с лица.

В Гонконге уже несколько месяцев продолжаются акции протеста из-за закона об экстрадиции, а с 4 октября началась новая волна протестов после того, как глава администрации района Кэрри Лэм объявила о решении властей ввести запрет на ношение масок во время протестов и других массовых собраний. Запрет вступил в силу в полночь по местному времени. Лица, которые нарушат запрет, могут получить наказание в виде лишения свободы до года или же штраф в размере 25 тысяч гонконгских долларов (3,2 тысячи долларов США).