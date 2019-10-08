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РИА Новости

Более ста тысяч москвичей сделали прививки в мобильных пунктах вакцинации

12:41 08.10.2019
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкМедик делает прививку от гриппа
Медик делает прививку от гриппа
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Медик делает прививку от гриппа. Архивное фото
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Более 100 тысяч человек сделали прививки от гриппа в мобильных пунктах у метро и станций Московского центрального кольца с начала кампании по вакцинации, сообщает пресс-служба столичного метрополитена.
"Более 100 тысяч пассажиров сделали прививки от гриппа в мобильных пунктах вакцинации рядом со станциями Московского метрополитена и Московского центрального кольца. Только за последнюю неделю к врачам в мобильных пунктах обратились более 22 тысяч человек", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что мобильные пункты по вакцинации от гриппа у станции метро "Речной вокзал" стали лидером по числу привитых. По итогам месяца прививки от гриппа в этих пунктах сделали почти 9 тысяч человек. На втором месте станция "Белорусская" Кольцевой линии метро - более 6 тысяч человек, замыкает тройку лидеров станция МЦК Владыкино - около 5 тысяч человек.
"Уже четвертый год совместно с департаментом здравоохранения мы предлагаем пассажирам сделать прививку от гриппа рядом со станциями метро и МЦК. Такая вакцинация очень удобна, поскольку ее можно сделать по пути, что значительно экономит время. Количество привившихся постоянно растет: за последнюю неделю прививку получили более 22 тысяч человек, что на 47% больше, чем за первую", – цитирует пресс-служба заместителя начальника Московского метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлию Темникову.
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Мобильные пункты вблизи станций метро и МЦК будут работают ежедневно до 1 ноября – в будни с 08.00 до 20.00, в субботу с 09.00 до 18.00, а в воскресенье с 09.00 до 16.00. Прививку от гриппа можно сделать на 29 станциях метро и трех станциях МЦК.
Ранее на официальном портале мэра Москвы сообщалось, что за первый месяц вакцинации бесплатную прививку от гриппа сделали более 1,5 миллиона человек. Кампания по вакцинации в городе стартовала 4 сентября.
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Московское центральное кольцо (МЦК)Здоровье - ОбществоМоскваМосковский метрополитенОбщество
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