Более ста тысяч москвичей сделали прививки в мобильных пунктах вакцинации

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Более 100 тысяч человек сделали прививки от гриппа в мобильных пунктах у метро и станций Московского центрального кольца с начала кампании по вакцинации, сообщает пресс-служба столичного метрополитена.

"Более 100 тысяч пассажиров сделали прививки от гриппа в мобильных пунктах вакцинации рядом со станциями Московского метрополитена и Московского центрального кольца. Только за последнюю неделю к врачам в мобильных пунктах обратились более 22 тысяч человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мобильные пункты по вакцинации от гриппа у станции метро "Речной вокзал" стали лидером по числу привитых. По итогам месяца прививки от гриппа в этих пунктах сделали почти 9 тысяч человек. На втором месте станция "Белорусская" Кольцевой линии метро - более 6 тысяч человек, замыкает тройку лидеров станция МЦК Владыкино - около 5 тысяч человек.

"Уже четвертый год совместно с департаментом здравоохранения мы предлагаем пассажирам сделать прививку от гриппа рядом со станциями метро и МЦК. Такая вакцинация очень удобна, поскольку ее можно сделать по пути, что значительно экономит время. Количество привившихся постоянно растет: за последнюю неделю прививку получили более 22 тысяч человек, что на 47% больше, чем за первую", – цитирует пресс-служба заместителя начальника Московского метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлию Темникову.

Мобильные пункты вблизи станций метро и МЦК будут работают ежедневно до 1 ноября – в будни с 08.00 до 20.00, в субботу с 09.00 до 18.00, а в воскресенье с 09.00 до 16.00. Прививку от гриппа можно сделать на 29 станциях метро и трех станциях МЦК.