Синод: "Русский экзархат" будет получать миро от Московского патриарха

МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Архиепископия западноевропейских приходов русской традиции ("Русский экзархат") будет получать миро от патриарха Московского и всея Руси и управляться в соответствии с нормами ее устава, говорится в опубликованном постановлении Священного Синода Русской православной церкви.

Синод РПЦ в понедельник на заседании в Троице-Сергиевой лавре, рассмотрев обращение приходов архиепископии, принял их в состав Московского патриархата. Решения Синода опубликованы на сайте Русской православной церкви.

В частности, в постановлении говорится о том, что Архиепископия получает святое миро от патриарха Московского и всея Руси и "управляется в соответствии с нормами ее устава, с учетом законодательства стран, на территории которых она действует".

Глава Архиепископии - епархиальный архиерей - имеет исключительное право учреждать новые монастыри и приходы в составе Архиепископии, выдавать отпускные грамоты ее клирикам, принимать священнослужителей в состав Архиепископии, рукополагать священнослужителей для ее клира, назначать и поставлять на церковное служение клириков и мирян, находящихся под его архипастырской юрисдикцией, а также исполнять решения церковного суда Архиепископии.

Имя главы Архиепископии поминается за богослужениями во всех ее храмах после имени патриарха Московского и всея Руси, архиереи Архиепископии являются членами Поместного и Архиерейского соборов РПЦ. Глава Архиепископии также принимает участие в заседаниях Священного Синода "в числе его временных членов в установленном порядке".

"Решения Поместного и Архиерейского Соборов являются обязательными для Архиепископии, а решения Священного Синода по согласованию с патриархом Московским и всея Руси действуют в Архиепископии с учетом особенностей ее управления", - говорится, в частности, в постановлении Синода.

Кроме того, Священный Синод призвал архиереев, клириков и мирян всех епархий Московского патриархата в Западной Европе, включая епархии Патриаршего экзархата Западной Европы, епархии Русской зарубежной церкви и архиепископию, к плодотворному взаимодействию.