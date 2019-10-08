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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Синод: "Русский экзархат" будет получать миро от Московского патриарха

12:41 08.10.2019
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CC BY-SA 3.0 / Annesov / Кафедральный собор экзархата православных русских церквей в Западной Европе Собор Александра Невского в Париже
Кафедральный собор экзархата православных русских церквей в Западной Европе Собор Александра Невского в Париже
CC BY-SA 3.0 / Annesov /
МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Архиепископия западноевропейских приходов русской традиции ("Русский экзархат") будет получать миро от патриарха Московского и всея Руси и управляться в соответствии с нормами ее устава, говорится в опубликованном постановлении Священного Синода Русской православной церкви.
Синод РПЦ в понедельник на заседании в Троице-Сергиевой лавре, рассмотрев обращение приходов архиепископии, принял их в состав Московского патриархата. Решения Синода опубликованы на сайте Русской православной церкви.
В частности, в постановлении говорится о том, что Архиепископия получает святое миро от патриарха Московского и всея Руси и "управляется в соответствии с нормами ее устава, с учетом законодательства стран, на территории которых она действует".
Глава Архиепископии - епархиальный архиерей - имеет исключительное право учреждать новые монастыри и приходы в составе Архиепископии, выдавать отпускные грамоты ее клирикам, принимать священнослужителей в состав Архиепископии, рукополагать священнослужителей для ее клира, назначать и поставлять на церковное служение клириков и мирян, находящихся под его архипастырской юрисдикцией, а также исполнять решения церковного суда Архиепископии.
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Религиовед прокомментировал возвращение "Русского экзархата" в РПЦСвященный Синод РПЦ по просьбе приходов русской традиции в Западной Европе принял их в состав Московского патриархата. Религиовед Юрий Табак в эфире радио Sputnik высказал мнение, что это решение стало завершением неразберихи, начатой действиями Константинополя.
Имя главы Архиепископии поминается за богослужениями во всех ее храмах после имени патриарха Московского и всея Руси, архиереи Архиепископии являются членами Поместного и Архиерейского соборов РПЦ. Глава Архиепископии также принимает участие в заседаниях Священного Синода "в числе его временных членов в установленном порядке".
"Решения Поместного и Архиерейского Соборов являются обязательными для Архиепископии, а решения Священного Синода по согласованию с патриархом Московским и всея Руси действуют в Архиепископии с учетом особенностей ее управления", - говорится, в частности, в постановлении Синода.
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Кроме того, Священный Синод призвал архиереев, клириков и мирян всех епархий Московского патриархата в Западной Европе, включая епархии Патриаршего экзархата Западной Европы, епархии Русской зарубежной церкви и архиепископию, к плодотворному взаимодействию.
"Отметить, что каноническое усовершенствование присутствия Московского патриархата в Западной Европе, ныне представленного несколькими церковными структурами, требует дальнейшего обсуждения с участием всех заинтересованных сторон", - говорится в постановлении.
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