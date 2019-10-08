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РИА Новости

Эксперт рассказала, что представляет опасность для здоровья москвичей

12:40 08.10.2019
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© РИА Новости / Максим БлиновПрохожие на одной из улиц в Москве
Прохожие на одной из улиц в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Прохожие на одной из улиц в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Нерациональное питание и низкий уровень физической активности – одни из главных факторов риска для здоровья у москвичей, это следует из результатов диагностики горожан в павильонах "Здоровая Москва", сообщила РИА Новости заместитель руководителя департамента здравоохранения Москвы Елена Богородская.
Ранее глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун сообщил, что диспансеризацию в павильонах " Здоровая Москва " прошли около полумиллиона человек.
"По факторам риска - это нерациональное питание, низкий уровень физической активности и отягощенная наследственность по ряду заболеваний наиболее часто встречались", - сказала Богородская.
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Она отметила, что при этом, курение и употребление алкоголя не вошли в пятерку самых распространенных факторов риска у москвичей. "Курение и алкоголь, они в топ-5 не входили, они встречались, но не в первой пятерке. Это говорит о том, что в данном случае санитарная пропаганда хорошо работает. Москвичи уже не злоупотребляют этими пагубными привычками. У нас в основном скорее "болезнь благополучного общества": нерациональное питание и низкая активность", - сказала Богородская.
Она также отметила, что уровень глюкозы и холестерина в крови у москвичей, которые гуляют в городе по парку, находятся в пределах нормы.
Проект по проверке здоровья "Здоровая Москва" завершился в прошедшее воскресенье, 6 октября. Все лето у москвичей была возможность пройти "летний тест здоровья" в 46 медицинских павильонах, расположенных в городских парках и зонах отдыха.
Помимо этого, на 13 специальных площадках, расположенных рядом с павильонами "Здоровая Москва", проходили спортивные занятия, лекции о рациональном питании, психологии и здоровом образе жизни, мастер-классы, уроки спортивных единоборств, йога, танцы и многое другое.
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