В "РГ" назвали вероятную причину сбоя работы сайта газеты в Казахстане

В конце сентября "Российская газета" опубликовала материал о "Деловом завтраке" с главой Евразийского банка развития (ЕАБР) Андреем Бельяниновым, который, говоря о расчетах в национальных валютах, высказал мнение, что ЕАБР является "прообразом будущего центрального банка ЕАЭС, только без права денежной эмиссии". Кроме того, отвечая на вопрос о "переходе на единую валюту в ЕАЭС", он из рубля и алтына выбрал российскую валюту. Национальный банк Казахстана и министерство торговли и интеграции республики подвергли критике комментарии о возможном введении единой валюты в ЕАЭС и создании единого центрального банка союза, подчеркнув, что это не предусмотрено договором о союзе.