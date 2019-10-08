В "РГ" назвали вероятную причину сбоя работы сайта газеты в Казахстане

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Сбой в работе сайта "Российской газеты" в Казахстане скорее носит технический характер, сообщил РИА Новости заместитель редактора по международной политике издания Павел Дульман.
Ранее корреспонденты РИА Новости в Алма-Ате и Нур-Султане не смогли открыть сайт газеты при помощи интернет-сервисов различных провайдеров. Загрузить интернет-страницу удалось лишь после включения VPN, имитирующего подключение из-за рубежа.
"Вероятнее всего, это какой-то технический сбой, политического подтекста здесь, насколько мы знаем, нет", - рассказал Дульман.
В конце сентября "Российская газета" опубликовала материал о "Деловом завтраке" с главой Евразийского банка развития (ЕАБР) Андреем Бельяниновым, который, говоря о расчетах в национальных валютах, высказал мнение, что ЕАБР является "прообразом будущего центрального банка ЕАЭС, только без права денежной эмиссии". Кроме того, отвечая на вопрос о "переходе на единую валюту в ЕАЭС", он из рубля и алтына выбрал российскую валюту. Национальный банк Казахстана и министерство торговли и интеграции республики подвергли критике комментарии о возможном введении единой валюты в ЕАЭС и создании единого центрального банка союза, подчеркнув, что это не предусмотрено договором о союзе.
РИА Новости пока не располагает комментариями казахстанских госорганов о том, предпринимались ли ими меры по ограничению доступности сайта "Российской газеты" на территории страны.