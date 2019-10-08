Песков прокомментировал идею подключения США к "нормандскому формату"

"Вы знаете, что основные усилия по урегулированию сконцентрированы в "нормандском формате". С общей точки зрения участников этого формата, альтернативы ему в настоящий момент нет. И вопросы имплементации минских договоренностей, они как раз и обсуждаются в "нормандском формате". Точка зрения о... подключении США к этому формату не находит поддержки", - заявил Песков журналистам.