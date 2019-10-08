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РИА Новости

Песков прокомментировал идею подключения США к "нормандскому формату"

12:29 08.10.2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что идеи подключения США к "нормандскому формату" по Украине не находят поддержки у участников.
"Вы знаете, что основные усилия по урегулированию сконцентрированы в "нормандском формате". С общей точки зрения участников этого формата, альтернативы ему в настоящий момент нет. И вопросы имплементации минских договоренностей, они как раз и обсуждаются в "нормандском формате". Точка зрения о... подключении США к этому формату не находит поддержки", - заявил Песков журналистам.
Он отметил, что США, однако, могут использовать свое влияние в Киеве для того, чтобы способствовать скорейшему выполнению Украиной своих обязательств по минским договоренностям.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Вчера, 12:24РИА Новости
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