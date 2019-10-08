Страшно ли рожать? Задаем наивные вопросы и получаем неожиданные ответы

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Это надолго Страшно ли рожать? Задаем наивные вопросы и получаем неожиданные ответы

Когда начинать психологически готовиться к родам, и почему быть хорошо готовой опасно? Как во время родов справиться с паникой, и почему нужно вести себя "неприлично"? Что стоит знать о партнёрских родах, и как сохранить интимные отношения после них? Как правильно подготовить к родам папу? Ответы на самые спорные вопросы – в новом эпизоде.