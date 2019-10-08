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РИА Новости

В Кремле прокомментировали заявление Трампа о стремлении поладить с Россией

12:26 08.10.2019
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© AP Photo / Carolyn KasterПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Carolyn Kaster
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Слова президента США Дональда Трампа о стремлении поладить с Россией расходятся с действительностью, к сожалению, это можно констатировать, заявил во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.
Отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к критике Трампа в прессе за дружелюбное отношение к России, Песков отметил, что, действительно, были весьма конструктивные заявления Трампа в отношении сотрудничества с РФ и "выстраивания глубокого ремонта наших отношений".
Президент США Дональд Трамп
3 октября, 09:13Сказано в эфире
"Залп в позиционной войне". Политолог о желании Трампа "поладить" с РФПрезидент США Дональд Трамп пообещал "поладить" с Россией. Что он мог иметь в виду, предположил в эфире радио Sputnik политолог Сергей Козлов.
"Мы слышали его знаменитые фразы о том, что можно поладить с Россией. Смысл вот этих слов "поладить с Россией" не раскрыт до сих пор. Непонятно, что это означает, потому что действительность наших взаимоотношений, к нашему сожалению, глубоко расходится с этими изначальными заявлениями президента Трампа. К сожалению, это можно констатировать", - сказал Песков журналистам.
При этом он указал, что в Кремле с известным допуском относятся к различным публикациям о том, что президент США произнес те или иные слова, "потому что эта информация не имеет отношения к официальным источникам". В то же время Песков отметил, что о причинах такого расхождения с действительностью слов Трампа могут объяснить политологи и аналитики.
"Там (в США - ред.) очень сложные процессы, противоречивые, с этим нужно самим американцам разбираться, у нас своих дел хватает", - заключил Песков.
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Дональд ТрампДмитрий ПесковРоссияСШАПолитика
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