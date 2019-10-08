В Кремле прокомментировали заявление Трампа о стремлении поладить с Россией

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Слова президента США Дональда Трампа о стремлении поладить с Россией расходятся с действительностью, к сожалению, это можно констатировать, заявил во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

Отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к критике Трампа в прессе за дружелюбное отношение к России, Песков отметил, что, действительно, были весьма конструктивные заявления Трампа в отношении сотрудничества с РФ и "выстраивания глубокого ремонта наших отношений".

"Мы слышали его знаменитые фразы о том, что можно поладить с Россией. Смысл вот этих слов "поладить с Россией" не раскрыт до сих пор. Непонятно, что это означает, потому что действительность наших взаимоотношений, к нашему сожалению, глубоко расходится с этими изначальными заявлениями президента Трампа. К сожалению, это можно констатировать", - сказал Песков журналистам.

При этом он указал, что в Кремле с известным допуском относятся к различным публикациям о том, что президент США произнес те или иные слова, "потому что эта информация не имеет отношения к официальным источникам". В то же время Песков отметил, что о причинах такого расхождения с действительностью слов Трампа могут объяснить политологи и аналитики.