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РИА Новости

Дочь телеведущей Ксении Бородиной экстренно госпитализировали из школы

12:26 08.10.2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкТелеведущая Ксения Бородина
Телеведущая Ксения Бородина
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Дочь Ксении Бородиной экстренно госпитализировали. Об этом телеведущая сообщила в Instagram.
По ее словам, дочери стало плохо в школе, после чего ее увезли на скорой.
"Потом принятие решения по поводу операции, я думала я с ума сойду, хорошо, что муж не отходил от меня ни на секунду", - написала Бородина.
В больнице выяснилось, что у девочки аппендицит. Ей успешно провели операцию.
"Сейчас мы уже дома, но эти 40 минут в операционной я не забуду никогда", - отмечает телеведущая.
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