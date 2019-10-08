Дочь телеведущей Ксении Бородиной экстренно госпитализировали из школы

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Дочь Ксении Бородиной экстренно госпитализировали. Об этом телеведущая сообщила в Instagram.
По ее словам, дочери стало плохо в школе, после чего ее увезли на скорой.
"Потом принятие решения по поводу операции, я думала я с ума сойду, хорошо, что муж не отходил от меня ни на секунду", - написала Бородина.
В больнице выяснилось, что у девочки аппендицит. Ей успешно провели операцию.
"Сейчас мы уже дома, но эти 40 минут в операционной я не забуду никогда", - отмечает телеведущая.