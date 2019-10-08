В Кремле заявили об отсутствии поздравлений Путину от Трампа и Зеленского

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока не видел среди поздравлений Владимиру Путину с днем рождения посланий от президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, но допускает, что они могли запоздать.
"До конца дня я не видел среди поступивших посланий каких-либо посланий от Трампа и Зеленского. Но или их нет, или они могут поступить позже - здесь я в данном случае точно не знаю, потому что иногда просто по дипломатическим каналам может поступать с задержкой. А может и вообще не поступать", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, были ли среди поздравлений Путину послания от Трампа и Зеленского.
Президент России Владимир Путин в понедельник отметил 67-летие.