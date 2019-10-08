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РИА Новости

В Кремле заявили об отсутствии поздравлений Путину от Трампа и Зеленского

12:25 08.10.2019
17670
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока не видел среди поздравлений Владимиру Путину с днем рождения посланий от президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, но допускает, что они могли запоздать.
"До конца дня я не видел среди поступивших посланий каких-либо посланий от Трампа и Зеленского. Но или их нет, или они могут поступить позже - здесь я в данном случае точно не знаю, потому что иногда просто по дипломатическим каналам может поступать с задержкой. А может и вообще не поступать", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, были ли среди поздравлений Путину послания от Трампа и Зеленского.
Президент России Владимир Путин в понедельник отметил 67-летие.
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Дональд ТрампВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковВладимир ПутинВ мире
Популярные комментарии
Боятся - значит уважают.
8 октября, 14:00
mmiasnikov
29910070
Это же не государственный праздник, чтобы толмач государя о нём распространялся.
8 октября, 13:11
vvab6
35910032
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