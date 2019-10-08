Песков опроверг сообщения, что Москва избегает "нормандского" саммита

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Россия как и все остальные страны-участницы "нормандской четверки" заинтересована в проведении нового саммита на высшем уровне, информация о том, что РФ якобы ищет основания для того, чтобы не проводить новую встречу, не соответствует действительности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, это не так, это не соответствует действительности. Как и все страны-участницы формата, Кремль заинтересован в возрождении, в реанимации этого процесса, в проведении новой встречи в верхах. Вместе с тем, точку зрения Кремля разделяют многие страны - встреча должна быть подготовлена, дабы стать результативной", - сказал Песков в ответ на просьбу прокомментировать слова министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко о том, что Россия якобы ищет основания, чтобы не проводить встречу лидеров стран "нормандской четверки".
На уточняющий вопрос, что именно с точки зрения Кремля является подготовкой к встрече и соответствует ли действительности информация о том, что Москва якобы требует по итогам саммита в нормандском формате согласования некоего документа за подписями четырех глав государств, Песков ответил, что подготовительная работа "ведется на уровне помощников президентов".
"И естественно, со всех четырех сторон вбрасываются разные идеи, с тем, чтобы наполнить содержанием эту встречу и придать ей результативность. Вот это единственное, что я могу сказать, поскольку работа сейчас ведется, работа очень непростая, поэтому я не хотел бы сейчас вдаваться в детали", - добавил он.