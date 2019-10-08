Песков переадресовал СК вопросы по поводу ситуации с дочерью Азара

"Затрудняюсь ответить, потому что я не знаю, на основании чего было отказано, рассматривался ли этот вопрос или нет. Мне нужно с этим разобраться", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос об отказе СК проводить проверку по инциденту с малолетней дочерью Азара, якобы оставшейся одной в квартире после задержания родителей.