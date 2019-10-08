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РИА Новости

Песков переадресовал СК вопросы по поводу ситуации с дочерью Азара

12:23 08.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Вопросы об отказе СК проводить проверку по инциденту с малолетней дочерью журналиста Ильи Азара, якобы оставшейся одной в квартире после задержания родителей, лучше адресовать в Следственный Комитет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Затрудняюсь ответить, потому что я не знаю, на основании чего было отказано, рассматривался ли этот вопрос или нет. Мне нужно с этим разобраться", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос об отказе СК проводить проверку по инциденту с малолетней дочерью Азара, якобы оставшейся одной в квартире после задержания родителей.
Он добавил, что позднее выскажется, "если будет дополнительно что сообщить на этот счет".
"Все-таки, наверное, Следственный комитет является главной стороной, куда надо адресовать вопросы", - отметил Песков.
Журналиста "Новой газеты" Илью Азара задержали в начале сентября, по словам адвоката, за повторное нарушение порядка проведения митинга. Позднее детский омбудсмен Москвы Евгений Бунимович сообщил со слов Азара и его жены, что после задержания полиция якобы оставила в квартире супругов их маленького ребенка, меньше двух лет, с открытой дверью. Следственный комитет России не стал проводить проверку действий столичных полицейских.
Задержание
3 сентября, 14:41РИА Новости
СПЧ попросил провести проверку обстоятельств задержания журналиста Азара
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Илья АзарНовая газетаСледственный комитет РФДмитрий ПесковРоссияПроисшествия
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