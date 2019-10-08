В Кремле прокомментировали данные СМИ о грядущих отставках губернаторов

"Мы никогда кадровые какие-то перестановки не анонсируем, не будем это делать и на этот раз. В губернаторском корпусе постоянно происходит ротация. Это нормальный процесс. Происходит обновление губернаторского корпуса. Наверняка, оно будет происходить и дальше. Но называть кого-то конкретно, скажем так, наиболее вероятными фигурами для отставки я бы не стал", - сказал он на просьбу прокомментировать информацию СМИ о грядущих отставках губернаторов, в том числе главы ХМАО Натальи Комаровой.