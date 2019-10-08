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РИА Новости

В Кремле прокомментировали данные СМИ о грядущих отставках губернаторов

12:20 08.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Ротация губернаторов российских регионов - это нормальный процесс, который происходил и будет происходить, но Кремль никогда не анонсирует какие-либо отставки, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы никогда кадровые какие-то перестановки не анонсируем, не будем это делать и на этот раз. В губернаторском корпусе постоянно происходит ротация. Это нормальный процесс. Происходит обновление губернаторского корпуса. Наверняка, оно будет происходить и дальше. Но называть кого-то конкретно, скажем так, наиболее вероятными фигурами для отставки я бы не стал", - сказал он на просьбу прокомментировать информацию СМИ о грядущих отставках губернаторов, в том числе главы ХМАО Натальи Комаровой.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев
Вчера, 10:51РИА Новости
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Наталья КомароваДмитрий ПесковРоссияПолитика
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