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РИА Новости

Россия создала задел для паритета в случае гонки вооружений, заявил Песков

12:19 08.10.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. В Кремле опасаются нового витка гонки вооружений, но считают, что Россия создала задел в плане технологического превосходства для обеспечения паритета, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Безусловно, в Кремле опасаются нового витка гонки вооружений. Вместе с тем, хочу напомнить слова президента (Владимира) Путина о том, что Россия не будет втягиваться в эту потенциальную гонку вооружений, ибо сделала задел на годы вперед в плане технологического превосходства для обеспечения безопасности и обеспечения паритета", - сказал Песков журналистам.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
24 сентября, 16:19РИА Новости
Песков заявил, что Россия не будет ввязываться в новую гонку вооружений
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