Россия создала задел для паритета в случае гонки вооружений, заявил Песков

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. В Кремле опасаются нового витка гонки вооружений, но считают, что Россия создала задел в плане технологического превосходства для обеспечения паритета, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Безусловно, в Кремле опасаются нового витка гонки вооружений. Вместе с тем, хочу напомнить слова президента (Владимира) Путина о том, что Россия не будет втягиваться в эту потенциальную гонку вооружений, ибо сделала задел на годы вперед в плане технологического превосходства для обеспечения безопасности и обеспечения паритета", - сказал Песков журналистам.