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РИА Новости

ДНР подтвердила готовность возобновить отвод сил у Петровского 9 октября

12:17 08.10.2019
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© РИА Новости / Геннадий Дубовой / Перейти в фотобанкБоец ополчения ДНР на позиции у линии соприкосновения с украинскими силовиками
Боец ополчения ДНР на позиции у линии соприкосновения с украинскими силовиками
© РИА Новости / Геннадий Дубовой
Перейти в фотобанк
Боец ополчения ДНР на позиции у линии соприкосновения с украинскими силовиками. Архивное фото
ДОНЕЦК, 8 окт – РИА Новости. Представители самопровозглашенной Донецкой народной республики подтвердили миссии ОБСЕ готовность возобновить отвод сил в районе Петровского в Донбассе 9 октября, заявили во вторник журналистам в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Ранее спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик по итогам встречи контактной группы в Минске сообщил, что 7 октября возобновится разведение сил и средств в Золотом и Петровском в Донбассе.
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"Представители ДНР уведомили СММ ОБСЕ о готовности приступить к устранению нарушений на ранее разведенном участке в районе Петровского", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
Он отметил, что в среду при подтверждении миссией ОБСЕ готовности украинских силовиков "к выполнению синхронных, зеркальных шагов по возобновленному разведению сил и средств", начнется отвод сил. Он будет проводиться в течение трех дней.
"Подразделения Народной милиции ДНР готовы приступить к выполнению соответствующих мероприятий, в подтверждение чему завтра будет запущена сигнальная ракета белого цвета. Представительством ДНР в СЦКК получено от Народной милиции ДНР согласование дополнительного соблюдения режима прекращения огня и подтверждены гарантии безопасности на время проведения мероприятий", - добавил представитель ведомства.
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СММ ОБСЕДонецкая Народная РеспубликаВ мире
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