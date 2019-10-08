ДНР подтвердила готовность возобновить отвод сил у Петровского 9 октября

Боец ополчения ДНР на позиции у линии соприкосновения с украинскими силовиками. Архивное фото

Боец ополчения ДНР на позиции у линии соприкосновения с украинскими силовиками

ДОНЕЦК, 8 окт – РИА Новости. Представители самопровозглашенной Донецкой народной республики подтвердили миссии ОБСЕ готовность возобновить отвод сил в районе Петровского в Донбассе 9 октября, заявили во вторник журналистам в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Ранее спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик по итогам встречи контактной группы в Минске сообщил, что 7 октября возобновится разведение сил и средств в Золотом и Петровском в Донбассе.

"Представители ДНР уведомили СММ ОБСЕ о готовности приступить к устранению нарушений на ранее разведенном участке в районе Петровского", - сказал представитель ДНР в СЦКК.

Он отметил, что в среду при подтверждении миссией ОБСЕ готовности украинских силовиков "к выполнению синхронных, зеркальных шагов по возобновленному разведению сил и средств", начнется отвод сил. Он будет проводиться в течение трех дней.