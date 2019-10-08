США не уведомляли Россию о выводе военнослужащих из Сирии, заявили в Кремле

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Ни США, ни Турция не уведомляли Россию о намерении вывода американских войск с северо-востока Сирии, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, никто не уведомил. Но мы с вами еще не знаем, какие войска выводятся оттуда, в каком объеме, выводятся ли они и так далее. Вы знаете, что были разные заявления о выводе войск из различных частей мира, которые не находили своего подтверждения. Поэтому мы очень внимательно наблюдаем за развитием ситуации", – ответил Песков на вопрос журналистов.

В воскресенье Вашингтон заявил, что вооруженные силы США не будут участвовать в военной операции Турции на севере Сирии и не будут находиться в районе проведения этой операции. В релизе Белого дома, опубликованном после телефонного разговора президента США Дональда Трампа и его турецкого коллеги Тайипа Эрдогана, также сообщается, что теперь Турция будет ответственна за всех боевиков ИГ*, взятых в плен за последние два года после разгрома террористической группировки Соединенными Штатами.