Кремль прокомментировал данные о выходе США из Договора по открытому небу

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. В Кремле исходят из того, что официально о планах выхода США из Договора по открытому небу не объявлялось, а американским СМИ не верят, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Каких-то официальных заявлений на этот счет не было. Американские СМИ все меньше можно считать как достоверный источник на фоне того шторма, который сейчас происходит в информационном поле в Америке. Поэтому нужно очень аккуратно воспринимать все эти заявления и все-таки дожидаться каких-то более-менее официальных подтверждений", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос об отношении Кремля к появившимся сообщениям о планах США выйти из Договора по открытому небу.