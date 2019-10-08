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РИА Новости

Кремль прокомментировал данные о выходе США из Договора по открытому небу

12:16 08.10.2019 (обновлено: 12:18 08.10.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСпасская башня Московского Кремля
Спасская башня Московского Кремля
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. В Кремле исходят из того, что официально о планах выхода США из Договора по открытому небу не объявлялось, а американским СМИ не верят, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Каких-то официальных заявлений на этот счет не было. Американские СМИ все меньше можно считать как достоверный источник на фоне того шторма, который сейчас происходит в информационном поле в Америке. Поэтому нужно очень аккуратно воспринимать все эти заявления и все-таки дожидаться каких-то более-менее официальных подтверждений", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос об отношении Кремля к появившимся сообщениям о планах США выйти из Договора по открытому небу.
Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после "холодной войны". Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.
Наблюдательные полеты по Договору по открытому небу
Вчера, 11:08Сказано в эфире
Эксперт: США хотят выйти из Договора по открытому небу? Выглядит по-детскиАмериканский конгрессмен заявил о планах США выйти из Договора по открытому небу. В эфире радио Sputnik эти намерения прокомментировал исполнительный директор Международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок.
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Договор по открытому небуДмитрий ПесковРоссияСШАВ мире
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