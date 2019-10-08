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РИА Новости

В Нижнем Новгороде спасли мужчину, повисшего на карнизе из-за пожара

12:12 08.10.2019
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы МЧС РФ на пожарно-тактических учениях по тушению нефтепродуктов в Краснодарском крае
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ на пожарно-тактических учениях по тушению нефтепродуктов в Краснодарском крае
© РИА Новости / Николай Хижняк
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 окт - РИА Новости. Сотрудники МЧС спасли жителя Нижнего Новгорода, повисшего на карнизе 11 этажа из-за пожара в квартире, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.
Сообщение о пожаре в высотном здании на улице Невзоровых в Советском районе Нижнего Новгорода поступило на пульт пожарной охраны 6 октября. К месту вызова были направлены пожарно-спасательные подразделения.
"Подъехав к дому, пожарные увидели мужчину, который висел на карнизе окна 11 этажа высотки, опираясь коленом в кронштейн спутниковой антенны. Из соседнего окна этой же квартиры шел дым. Для спасения мужчины требовалась специальная техника, но из-за узких проездов и плотно припаркованных автомобилей машины спасателей не могли подъехать на нужное расстояние", - говорится в сообщении.
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Пока сотрудники газодымозащитной службы вскрывали дверь квартиры с помощью бензореза, начальник караула Сергей Канов установил штурмовую лестницу и поднялся по ней из окна 10 этажа в окно горящей квартиры на 11 этаже.
"Чтобы попасть в квартиру этажом выше, пожарному необходимо было высунуться из окна на половину корпуса, разбить стекло на 11 этаже, чтобы закрепить лестницу на подоконнике и взобраться по ней наверх. Поднявшись по штурмовой лестнице, Канов помог мужчине подобраться ближе к окну, в это время сотрудники МЧС попали в квартиру, и совместными усилиями мужчину удалось втянуть внутрь", - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области.
Надев на пострадавшего маску спасаемого, мужчину вынесли на свежий воздух и передали сотрудникам скорой помощи. Спасенным оказался хозяин квартиры. Позже было установлено, что причиной пожара стало его неосторожное курение.
"В настоящее время решается вопрос о поощрении личного состава, участвовавшего в спасении", - подчеркивается в сообщении.
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