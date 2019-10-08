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РИА Новости

Голикова заявила, что здравоохранению необходимы врачи-управленцы

12:07 08.10.2019
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова на пресс-конференции "Об итогах основного периода ЕГЭ-2019" в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова на пресс-конференции Об итогах основного периода ЕГЭ-2019 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Системе здравоохранения нужны врачи-управленцы, сейчас врачи-организаторы составляют всего 1% медработников, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Врачей-организаторов в этой армии трехмиллионной медицинских работников всего 1%. Что это означает? Это означает, что, с одной стороны, у нас сильно замедлена ротация кадров в этой сфере... А с другой стороны... отрасль испытывает нужду не просто во врачах, во врачах-управленцах, во врачах-организаторах, которые могут организовать процессы по-новому", - сказала она на пресс-конференции о нововведениях третьего сезона конкурса "Лидеры России".
Голикова также отметила, что президент РФ Владимир Путин объявил новый этап модернизации первичного звена здравоохранения и в этой сфере также нужны врачи-управленцы.
Вице-премьер отметила, что в сфере науки тоже нужны управляющие кадры. По ее словам, в центры мирового уровня должны прийти молодые и перспективные специалисты, которые хотят изменить Россию и создать её новый облик. Она напомнила, что к 2024 году в рамках нацпроекта должны быть созданы 900 новых лабораторий, а 30% из них должны руководить молодые исследователи и управленцы.
"Нам их надо подготовить, и для этого, конечно, с большой радостью, большим удовольствием будем задействовать направление "Лидеров России" в части науки", - добавила Голикова. -0-
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова
7 октября, 15:26РИА Новости
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