Голикова заявила, что здравоохранению необходимы врачи-управленцы

МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Системе здравоохранения нужны врачи-управленцы, сейчас врачи-организаторы составляют всего 1% медработников, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Врачей-организаторов в этой армии трехмиллионной медицинских работников всего 1%. Что это означает? Это означает, что, с одной стороны, у нас сильно замедлена ротация кадров в этой сфере... А с другой стороны... отрасль испытывает нужду не просто во врачах, во врачах-управленцах, во врачах-организаторах, которые могут организовать процессы по-новому", - сказала она на пресс-конференции о нововведениях третьего сезона конкурса "Лидеры России".

Голикова также отметила, что президент РФ Владимир Путин объявил новый этап модернизации первичного звена здравоохранения и в этой сфере также нужны врачи-управленцы.

Вице-премьер отметила, что в сфере науки тоже нужны управляющие кадры. По ее словам, в центры мирового уровня должны прийти молодые и перспективные специалисты, которые хотят изменить Россию и создать её новый облик. Она напомнила, что к 2024 году в рамках нацпроекта должны быть созданы 900 новых лабораторий, а 30% из них должны руководить молодые исследователи и управленцы.