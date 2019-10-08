В Индии четыре человека погибли при попытке сделать селфи

Прахбу, Ниведита, а также их родственники Канита, Снеха, Уварани и Сантош делали вместе селфи у дамбы. В результате пятеро из них упали в воду, за исключением Прахбу. Он прыгнул в воду и спас Уварани, а остальные погибли.