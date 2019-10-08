В Индии четыре человека погибли при попытке сделать селфи

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Молодожены Прабху и Ниведита делали селфи со своими родственниками у дамбы в индийском штате Тамилнад, в результате четверо из них погибли, сообщает газета Times of India со ссылкой на полицию.
Прахбу, Ниведита, а также их родственники Канита, Снеха, Уварани и Сантош делали вместе селфи у дамбы. В результате пятеро из них упали в воду, за исключением Прахбу. Он прыгнул в воду и спас Уварани, а остальные погибли.
Позже их тела нашли и отправили на вскрытие. Расследование инцидента продолжается.
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