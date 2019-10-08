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РИА Новости

ФНС заявила о высоком уровне серых зарплат

12:04 08.10.2019 (обновлено: 17:41 08.10.2019)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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САРАТОВ, 8 окт — РИА Новости. Федеральная налоговая служба (ФНС) России обнаружила существенное расхождение данных о расходах россиян и их официальных доходах — это говорит о высоком уровне теневых зарплат в стране, которые требуют дополнительного внимания властей, заявила замглавы ведомства Светлана Бондарчук.
"Данные Росстата и ФНС России отражают серьезное превышение расходов над доходами граждан, даже при учете фактора закредитованности населения. Так, в Республике Татарстан оно составило 44,8%, или 458 миллиардов рублей в 2017 году, а в Саратовской области — 31,5%, или 141 миллиард рублей", — сказала Бондарчук на совещании в Саратове, посвященном реализации федеральной программы по легализации теневой заработной платы.
"В большинстве субъектов Российской Федерации разработаны и утверждены программы экономического развития региона, планы повышения доходов региональных бюджетов, работают комиссии по легализации налоговой базы по НДФЛ. Но тем не менее обеление экономики идет медленными темпами", — подчеркнула Бондарчук. По ее словам, эта проблема актуальна для всех регионов России, а не только для субъектов Приволжского федерального округа.
Она также отметила, что темпы поступления в бюджет НДФЛ и страховых взносов, или "зарплатных платежей", существенно отстают от темпов поступления остальных налогов, а уровень официальной зарплаты на предприятиях часто оказывается не только ниже МРОТ — для России это 11 280 рублей в месяц, — но и прожиточного минимума, устанавливаемого органами власти субъектов.
Бланк налоговой декларации на доходы физических лиц
17 сентября, 16:12РИА Новости
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Такая ситуация, по данным ФНС, наблюдается не только на малых и средних предприятиях, но и в крупных компаниях с числом работников более 2,5 тысячи человек.
"Следовательно, существенная часть доходов граждан находится в серой зоне, а значит — не работает на развитие экономики регионов. Задача, которая стоит перед налоговыми органами, а также региональными и федеральными властями, — совместными усилиями переломить этот негативный тренд", — подчеркнула Бондарчук.
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ФНСРоссияЭкономика
Популярные комментарии
С такими дикими налогами на фонд заработной платы, как у нас, еще удивительно что существуют предприятия с белыми зарплатами. А серые и чёрные зарплаты выгодны экономике регионов, так как деньги остаются в регионе, а не уходят в бюджет.
8 октября, 13:21
Dmitriy Koshnikov
261011522
Во всех развитых странах такое давно есть. Контроль доходов и расходов. Только проверять надо не только пенсионеров и рабочих, а ВСЕХ.
8 октября, 12:20
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