В Москве представили коллекцию одежды Putin Team по мотивам мультфильмов

"Могу сказать, что подушки были почти все раскуплены в первые полчаса работы магазина", - сказал Ефремов. Стоимость подушки 3,5 тысячи рублей. В придачу к ней в качестве подарка дают ситцевую сумку с изображением серпа и молота и другими принтами времен НЭПа. Толстовки с героями из любимых мультиков можно приобрести за 5 тысяч рублей, майка обойдется в 2,5-3,5 тысячи рублей.