Работы нобелевских лауреатов помогут в борьбе с онкологией, считает ученый

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Открытия, сделанные лауреатами Нобелевской премии-2019 в области медицины, важны для понимания того, как можно заставить клетки раковых опухолей совершать "самоубийство", считает директор Института молекулярной медицины Сеченовского университета Андрей Замятнин.

Нобелевская премия по медицине за 2019 год присуждена Уильяму Келину, Греггу Семенце (оба - США) и Петеру Ратклиффу (Великобритания) за открытие того, как живые клетки реагируют на изменения уровня кислорода в организме, в том числе на кислородное голодание (гипоксию), объявил в понедельник в Стокгольме Нобелевский комитет при Каролинском медицинском институте.

По словам Замятнина, результаты работ нобелиатов-2019 важны, в числе прочего, и для понимания, как раковые клетки избегают апоптоза - генетически контролируемого "самоубийства", наступающего в нормальных клетках при возникновении в них как-либо дефектов. "Апоптоз очень хорошо было бы научиться запускать в раковых клетках, где он отключен", - отметил ученый в беседе с РИА Новости.

Изучение процессов апоптоза помогает понять механизмы возникновения некоторых болезней. Например, известно, что при СПИДе, нейродегенеративных заболеваниях, инсульте и инфаркте миокарда происходит избыточная гибель клеток. При аутоиммунных и раковых заболеваниях наблюдается обратное: клетки, которые должны были умереть, выживают. Поэтому стимуляция процессов клеточного "самоубийства" - один из перспективных путей борьбы с онкологическими недугами.