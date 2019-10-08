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РИА Новости

Работы нобелевских лауреатов помогут в борьбе с онкологией, считает ученый

11:56 08.10.2019
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© Depositphotos / vitanovskiРаковая клетка 3D
Раковая клетка 3D
© Depositphotos / vitanovski
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Открытия, сделанные лауреатами Нобелевской премии-2019 в области медицины, важны для понимания того, как можно заставить клетки раковых опухолей совершать "самоубийство", считает директор Института молекулярной медицины Сеченовского университета Андрей Замятнин.
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Нобелевская премия по медицине за 2019 год присуждена Уильяму Келину, Греггу Семенце (оба - США) и Петеру Ратклиффу (Великобритания) за открытие того, как живые клетки реагируют на изменения уровня кислорода в организме, в том числе на кислородное голодание (гипоксию), объявил в понедельник в Стокгольме Нобелевский комитет при Каролинском медицинском институте.
По словам Замятнина, результаты работ нобелиатов-2019 важны, в числе прочего, и для понимания, как раковые клетки избегают апоптоза - генетически контролируемого "самоубийства", наступающего в нормальных клетках при возникновении в них как-либо дефектов. "Апоптоз очень хорошо было бы научиться запускать в раковых клетках, где он отключен", - отметил ученый в беседе с РИА Новости.
Изучение процессов апоптоза помогает понять механизмы возникновения некоторых болезней. Например, известно, что при СПИДе, нейродегенеративных заболеваниях, инсульте и инфаркте миокарда происходит избыточная гибель клеток. При аутоиммунных и раковых заболеваниях наблюдается обратное: клетки, которые должны были умереть, выживают. Поэтому стимуляция процессов клеточного "самоубийства" - один из перспективных путей борьбы с онкологическими недугами.
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Работы по изучению генетических механизмов апоптоза были отмечены Нобелевской премией в 2002 году. Тогда премию получили британцы Сидней Бреннер и Джон Салстон, а также американец Роберт Горвиц.
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