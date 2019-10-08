Самарский губернатор раскритиковал ГИБДД после заезда блогера Гасанова

САМАРА, 8 окт - РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров раскритиковал работу региональной ГИБДД после публикаций в интернете о заезде блогера Гусейна Гасанова в центре Самары.
Ранее на YouTube появилось видео под названием "Гусейн Гасанов разбудил Самару". В опубликованном ролике видно, как по улицам Самары проехал кортеж из дорогих иномарок, во главе которого двигался Gelandewagen красного цвета. На записях также видно, что машины ехали с нарушением правил дорожного движения: некоторые автомобили выезжали на встречную полосу и подрезали друг друга. Инцидент вызвал недовольство жителей Самары, после чего полиция начала проверку.
"Люди кипят, что у вас там на ГИБДД плюют, перекрывают улицы в Самаре заезжие какие-то гости, а у вас нет информации… У людей возмущение, когда такие акции демонстративные, наплевательские на закон происходят, они же подростков, молодых людей провоцируют на это… То есть этим можно, а этим нельзя?" - обратился Азаров к начальнику регионального управления ГИБДД Юрию Некрасову на оперативном совещании, видео с которого опубликовано на официальной странице правительства Самарской области в социальной сети "ВКонтакте".
Некрасов, в свою очередь, сообщил, что о произошедшем в ГИБДД узнали из социальных сетей. "Понимаю, что эта ситуация нас не украшает, но они в этот момент не проехали мимо ни одного из нарядов ДПС, поэтому мы не смогли вовремя это пресечь", - сказал Некрасов.
Он добавил, что в настоящее время возбуждены дела о правонарушениях, устанавливаются владельцы автомобилей, нарушавшие ПДД, после чего они будут привлечены к административной ответственности.