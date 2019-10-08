Самарский губернатор раскритиковал ГИБДД после заезда блогера Гасанова

"Люди кипят, что у вас там на ГИБДД плюют, перекрывают улицы в Самаре заезжие какие-то гости, а у вас нет информации… У людей возмущение, когда такие акции демонстративные, наплевательские на закон происходят, они же подростков, молодых людей провоцируют на это… То есть этим можно, а этим нельзя?" - обратился Азаров к начальнику регионального управления ГИБДД Юрию Некрасову на оперативном совещании, видео с которого опубликовано на официальной странице правительства Самарской области в социальной сети "ВКонтакте".