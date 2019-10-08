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РИА Новости

СПЧ потребовал освободить российскую журналистку, задержанную в Иране

11:53 08.10.2019
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© Фото : страница Юлии Юзик в FacebookЮлия Юзик
Юлия Юзик
© Фото : страница Юлии Юзик в Facebook
Юлия Юзик. Архивное фото
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов обратился к иранскому послу Мехди Санаи с просьбой немедленно освободить задержанную российскую журналистку Юлию Юзик, сообщается на сайте СПЧ.
Ранее посольство РФ в Тегеране сообщило, что российская журналистка Юлия Юзик прибыла в Тегеран 29 сентября по частному приглашению, в аэропорту по неизвестным причинам у нее изъяли паспорт, а 2 октября она была арестована в отеле. При этом, как сообщил РИА Новости пресс-атташе дипмиссии, Юзик не информировала посольство в РФ в Иране ни о возможных проблемах в Исламской Республике, ни об изъятии паспорта, хотя о возможных проблемах говорили ее родственники.
Юлия Юзик
7 октября, 14:29Радио Sputnik
В Иране назвали причину задержания российской журналистки
"Глава СПЧ Михаил Федотов сегодня обратился к Чрезвычайному и полномочному послу Ирана в Российской Федерации Мехди Санаи в связи с серьезной обеспокоенностью судьбой российской журналистки Юлии Юзик", - говорится в сообщении.
Совет просит обеспечить доступ посольства РФ к Юзик в Иране, освободить журналистку в самое ближайшее время, а также предоставить исчерпывающее и публичное объяснение со стороны Ирана причин задержания Юзик.
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Задержание российской журналистки в ИранеСПЧМехди СанаиМихаил ФедотовИранВ мире
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