КС РФ определит законность религиозных обрядов на частном участке

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 окт – РИА Новости. КС РФ определит законность проведения религиозных обрядов на частном земельном участке после жалобы собственника, оштрафованного из-за проведения богослужений за нецелевое использование земельного участка, сообщает пресс-служба суда.

"Восьмого октября Конституционный суд РФ в открытом заседании рассмотрит дело о проверке конституционности абзаца второго статьи 42 Земельного кодекса РФ "Обязанности собственников земельных по использованию земельных участков") и части 1 статьи 8.8 КоАП РФ ("Использование земельного участка не по целевому назначению"). Поводом к рассмотрению дела послужила жалоба гражданки Ольги Владимировны Гламоздиновой", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, Гламоздинова является прихожанкой Церкви христиан-адвентистов седьмого дня в поселке Веселый.

"Будучи собственником жилого дома и земельного участка в 13 соток, предназначенного для ведения личного подсобного хозяйства, в январе 2017 года она предоставила упомянутой церкви свой дом для проведения богослужений, обрядов и церемоний на четыре часа в неделю. А также дала согласие на внесение в ЕГРЮЛ адреса этого дома в качестве юридического адреса религиозной организации", - говорится в сообщении.

В сентябре райотдел управления Росреестра по Ростовской области привлек женщину к административной ответственности и оштрафовал на десять тысяч рублей за нецелевое использование земельного участка. Суды законность этого решения подтвердили.

"По мнению заявительницы, оспариваемые нормы не соответствуют статьям 28, 35 (часть 2) и 55 (часть 3) Конституции РФ, поскольку позволяют привлекать к административной ответственности собственника земельного участка за его нецелевое использование в случае предоставления жилого дома, религиозной организации для богослужений, обрядов и церемоний", - сказано в сообщении.