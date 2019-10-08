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РИА Новости
Религия и мировоззрение

КС РФ определит законность религиозных обрядов на частном участке

11:50 08.10.2019
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 окт – РИА Новости. КС РФ определит законность проведения религиозных обрядов на частном земельном участке после жалобы собственника, оштрафованного из-за проведения богослужений за нецелевое использование земельного участка, сообщает пресс-служба суда.
"Восьмого октября Конституционный суд РФ в открытом заседании рассмотрит дело о проверке конституционности абзаца второго статьи 42 Земельного кодекса РФ "Обязанности собственников земельных по использованию земельных участков") и части 1 статьи 8.8 КоАП РФ ("Использование земельного участка не по целевому назначению"). Поводом к рассмотрению дела послужила жалоба гражданки Ольги Владимировны Гламоздиновой", - сказано в сообщении.
По данным пресс-службы, Гламоздинова является прихожанкой Церкви христиан-адвентистов седьмого дня в поселке Веселый.
"Будучи собственником жилого дома и земельного участка в 13 соток, предназначенного для ведения личного подсобного хозяйства, в январе 2017 года она предоставила упомянутой церкви свой дом для проведения богослужений, обрядов и церемоний на четыре часа в неделю. А также дала согласие на внесение в ЕГРЮЛ адреса этого дома в качестве юридического адреса религиозной организации", - говорится в сообщении.
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В сентябре райотдел управления Росреестра по Ростовской области привлек женщину к административной ответственности и оштрафовал на десять тысяч рублей за нецелевое использование земельного участка. Суды законность этого решения подтвердили.
"По мнению заявительницы, оспариваемые нормы не соответствуют статьям 28, 35 (часть 2) и 55 (часть 3) Конституции РФ, поскольку позволяют привлекать к административной ответственности собственника земельного участка за его нецелевое использование в случае предоставления жилого дома, религиозной организации для богослужений, обрядов и церемоний", - сказано в сообщении.
Это, по заявлению женщины, "приводит к нарушению ее конституционного права свободно владеть и распоряжаться своим имуществом, а также права на свободу совести и вероисповедания".
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Религия и мировоззрениеРостовская областьрелигия
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