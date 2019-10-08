Депутат обратится к Лаврову и послу на Кипре после инцидента с россиянкой

Ранее в Ларнаке три киприотки напали на россиянку Светлану Зайцеву, которая помешала им скрыться после того, как они повредили автомобиль инвалида на парковке. Киприотки толкали россиянку, плевали в нее и оскорбляли, требуя "убраться домой". Кипрская общественность назвала нападение "расистским", инцидент стал главной новостью на кипрском телевидении, делом занялся правозащитный Центр за равенство и против расизма, полиция ведет расследование. Инцидент произошел вечером 5 октября на парковке в Ларнаке.