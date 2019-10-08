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РИА Новости

Депутат обратится к Лаврову и послу на Кипре после инцидента с россиянкой

11:49 08.10.2019
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© РИА Новости / Александр ПаниотовЮрий Швыткин
Юрий Швыткин
© РИА Новости / Александр Паниотов
Юрий Швыткин. Архивное фото
МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Депутат Госдумы Юрий Швыткин направит главе МИД РФ Сергею Лаврову и послу России на Кипре Станиславу Осадчему запросы в связи с нападением на россиянку в республике.
Ранее в Ларнаке три киприотки напали на россиянку Светлану Зайцеву, которая помешала им скрыться после того, как они повредили автомобиль инвалида на парковке. Киприотки толкали россиянку, плевали в нее и оскорбляли, требуя "убраться домой". Кипрская общественность назвала нападение "расистским", инцидент стал главной новостью на кипрском телевидении, делом занялся правозащитный Центр за равенство и против расизма, полиция ведет расследование. Инцидент произошел вечером 5 октября на парковке в Ларнаке.
"Гражданка З. направила обращение на мое имя с просьбой о защите. Я уже включился в защиту прав россиянки. Мною подготовлены депутатские запросы министру иностранных дел РФ С.В. Лаврову и чрезвычайному и полномочному послу России в республике Кипр С.В. Осадчему. Будем защищать россиян, где бы они ни находились", - написал Швыткин на своей странице в Facebook.
Он отметил, что возмущен произошедшим.
Юлия Юзик
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Юрий ШвыткинЛарнака (район)Сергей ЛавровМИД РФГосдума РФМоскваВ мире
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