Перевернувшийся в Туве микроавтобус ездил на изношенных шинах

КРАСНОЯРСК, 8 окт - РИА Новости. Полиция установила, что микроавтобус, перевернувшийся на трассе в Туве, после чего были госпитализированы восемь человек, ездил на изношенных шинах от разных комплектов, сообщила пресс-служба МВД республики.

Ранее в региональном главке МВД сообщили, что ДТП произошло в понедельник. За рулем был 66-летний водитель, он был трезв. По данным медиков, в больницу Кызыла были доставлены 14 пассажиров. Из них шестеро после осмотра отпущены домой на амбулаторное лечение, восемь госпитализированы. В реанимацию были помещены три человека, у остальных состояние средней тяжести.

"Сотрудниками полиции установлено, что 66-летний кызылчанин осуществлял перевозку пассажиров из села Тээли Бай-Тайгинского района в город Кызыл без специальной лицензии. Водитель пояснил, что пассажиров набрал через группу в одной из социальных сетей. Также при осмотре транспортного средства госавтоинспекторы выявили, что на передней оси автомобиля установлены колеса с летней резиной, на задней – с зимней, все рисунки протектора изношены", - сообщила пресс-служба.

По фактам административных правонарушений составлены материалы по статьям КоАП РФ "Нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов" и "Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортного средства запрещена...". В настоящее время по факту дорожно-транспортного происшествия проверку проводит следственный отдел полиции Кызыла.