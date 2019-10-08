Роберт Дауни—младший ответил на критику Скорсезе в адрес Marvel

МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Роберт Дауни—младший, сыгравший Железного человека, ответил на критику Скорсезе в адрес фильмов Marvel, сообщает Independent.
Мартин Скорсезе в интервью изданию Empire заявил, что проекты Marvel — это "не кино". Он назвал их "тематическими парками развлечений" и упомянул, что не смог досмотреть до конца, хотя и пытался.
Дауни — младший отметил, что "ценит" мнение именитого режиссера, но сам относится к вселенной Marvel как к "огромной многоголовой Гидре".
Актер добавил, что его лично не оскорбили замечания Скорсезе, но при этом он считает, что его утверждение "не имеет смысла".
Он уверен, что подобное высказывание не связано с ревностью: "Конечно, нет, это ведь Мартин Скорсезе. И да, сейчас много говорят, о том, что подобные фильмы — и я рад быть частью этой "проблемы" — обесценивают кинематограф".
Ранее актер Сэмюэл Л. Джексон в ответ на эту критику отметил, что не всем нравятся фильмы легенды кинематографа, а Джеймс Ганн, снявший "Стражей галактики", поделился, что слова титулованного режиссера его "расстроили".