Роберт Дауни—младший ответил на критику Скорсезе в адрес Marvel

Актер Роберт Дауни-младший на крыше московского отеля The Ritz-Carlton во время фотоколла, посвященного фильму режиссера Шейна Блэка "Железный человек 3"

МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Роберт Дауни—младший, сыгравший Железного человека, ответил на критику Скорсезе в адрес фильмов Marvel, . Роберт Дауни—младший, сыгравший Железного человека, ответил на критику Скорсезе в адрес фильмов Marvel, сообщает Independent.

Мартин Скорсезе в интервью изданию Empire заявил, что проекты Marvel — это "не кино". Он назвал их "тематическими парками развлечений" и упомянул, что не смог досмотреть до конца, хотя и пытался.

Дауни — младший отметил, что "ценит" мнение именитого режиссера, но сам относится к вселенной Marvel как к "огромной многоголовой Гидре".

Актер добавил, что его лично не оскорбили замечания Скорсезе, но при этом он считает, что его утверждение "не имеет смысла".

Он уверен, что подобное высказывание не связано с ревностью: "Конечно, нет, это ведь Мартин Скорсезе. И да, сейчас много говорят, о том, что подобные фильмы — и я рад быть частью этой "проблемы" — обесценивают кинематограф".