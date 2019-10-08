Градус недоверия между Россией и Западом достиг предела, заявил Лукашенко

МИНСК, 8 окт - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что градус недоверия и конфронтации между Россией и Западом достиг предела.

"Нас не может не волновать тот факт, что градус недоверия и конфронтации между Россией и Западом достиг предела", - заявил Лукашенко во вторник в Минске на конференции "Европейская безопасность: отойти от края пропасти".

По его словам, "эксперты в области безопасности и разоружения с обеих сторон уже рисуют ужасную в своем правдоподобии картину: всего за несколько минут Россия и НАТО, например, могут пройти путь от непреднамеренного локального конфликта до ядерной войны".

В целом Лукашенко отметил, что в списке современных вызовов человечеству доминируют угрозы безопасности. "При этом многосторонние площадки, включая Организацию Объединенных Наций, ОБСЕ, становятся местом выяснения отношений, а не решения проблем. Система военно-политических сдержек и противовесов разваливается на глазах, а международные организации пока не могут остановить этот процесс. Может быть, и не хотят. А может быть, те, кто доминирует в данных организациях, заинтересованы в этом", - сказал он.