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РИА Новости

Градус недоверия между Россией и Западом достиг предела, заявил Лукашенко

11:45 08.10.2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МИНСК, 8 окт - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что градус недоверия и конфронтации между Россией и Западом достиг предела.
"Нас не может не волновать тот факт, что градус недоверия и конфронтации между Россией и Западом достиг предела", - заявил Лукашенко во вторник в Минске на конференции "Европейская безопасность: отойти от края пропасти".
По его словам, "эксперты в области безопасности и разоружения с обеих сторон уже рисуют ужасную в своем правдоподобии картину: всего за несколько минут Россия и НАТО, например, могут пройти путь от непреднамеренного локального конфликта до ядерной войны".
В целом Лукашенко отметил, что в списке современных вызовов человечеству доминируют угрозы безопасности. "При этом многосторонние площадки, включая Организацию Объединенных Наций, ОБСЕ, становятся местом выяснения отношений, а не решения проблем. Система военно-политических сдержек и противовесов разваливается на глазах, а международные организации пока не могут остановить этот процесс. Может быть, и не хотят. А может быть, те, кто доминирует в данных организациях, заинтересованы в этом", - сказал он.
Глава государства отметил, что мир лучше не становится. "Более того, мы являемся свидетелями нового витка стратегического соперничества так называемых великих держав, полюсов силы. Торговые войны и санкционное противостояние набирают все большие обороты, ужесточается борьба за энергоносители и сырьевые ресурсы", - заявил президент. Он добавил, что не решаются многочисленные вооруженные и замороженные конфликты на Ближнем Востоке, в Азии, Латинской Америке и Европе.
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Александр ЛукашенкоРоссияСШАБезопасностьВ мире
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