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РИА Новости

Эксперт оценил возможность запрета крафтового пива в России

11:42 08.10.2019 (обновлено: 13:21 08.10.2019)
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© РИА Новости / Максим БогодвидКрафтовое пиво
Крафтовое пиво
© РИА Новости / Максим Богодвид
Крафтовое пиво. Архивное фото
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Крафтовое пиво не исчезнет из российских магазинов после вступления в силу техрегламента ЕАЭС о безопасности алкогольной продукции - данный термин является "народным" определением продукции небольших пивоварен, сообщил РИА Новости член президиума Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства ("Опора России") Алексей Небольсин.
Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) в декабре 2018 года принял техрегламент о безопасности алкогольной продукции, который вступает в силу в 2021 году. Техрегламент вводит определения для различных видов алкогольных напитков, в частности - пива (и пшеничного пива), специального пива, пивных напитков, при этом определения "крафтового пива" в документе нет.
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"Проблемы никакой нет. Определения крафтового пива на данный момент нет, но оно существует. Его определения не будет после вступления в силу технического регламента, но, естественно, оно будет существовать. Это народное, массовое название пива, которое можно определить так: ремесленное пиво, произведенное на малых пивоварнях", - сказал Небольсин.
Сейчас, согласно российскому закону о регулировании производства и оборота алкоголя, при производстве пива допускается частичная замена пивоваренного солода зерном, продуктами его переработки или сахаросодержащими продуктами, если их совокупная масса не превышает 20% массы заменяемого солода, а масса сахаросодержащих продуктов не превышает 2% массы заменяемого пивоваренного солода.
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Евразийский экономический союзЕвразийская экономическая комиссияРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Запрет, запрет. В России хоть что-то разрешить могут, или только запрещать.
8 октября, 12:23
ГГГеоргий Гринков
811005
У нас в России выпускают такое отвратительное пиво !!!! Побывал в других странах сравнил пиво с нашим . С тех пор больше его не пью . Это помои если честно!!!
8 октября, 12:17
Aleksey Il'Yn
800005
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