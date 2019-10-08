Эксперт оценил возможность запрета крафтового пива в России

"Проблемы никакой нет. Определения крафтового пива на данный момент нет, но оно существует. Его определения не будет после вступления в силу технического регламента, но, естественно, оно будет существовать. Это народное, массовое название пива, которое можно определить так: ремесленное пиво, произведенное на малых пивоварнях", - сказал Небольсин.