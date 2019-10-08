В Новосибирске проводят проверку мигрантов после массовой драки у рынка

НОВОСИБИРСК, 8 окт – РИА Новости. Полицейские и сотрудники Росгвардии во вторник проводят проверку соблюдения миграционного законодательства возле Хилокского рынка, где накануне произошла массовая драка со стрельбой из травматического оружия, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МВД.

По данным ГУМВД по Новосибирской области, 7 октября около трех часов дня (11.00 мск) на улице Малыгина между двумя группами граждан произошел конфликт - предположительно, на бытовой почве. По данным облминздрава, после драки в больницу с травмами от резиновых пуль обратились пять человек, троих из них отпустили для амбулаторного лечения, один был госпитализирован с травмой глаза, а еще один – с подозрением на сотрясение головного мозга.

"Сегодня сотрудники полиции совместно с представителями Росгвардии на территории, прилегающей к Хилокскому рынку в Ленинском районе Новосибирска, проводят профилактическое мероприятие по соблюдению миграционного законодательства", - сказал собеседник агентства.