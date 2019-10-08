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РИА Новости

Житель Урала, истязавший ребенка электроошейником, получил срок в колонии

11:40 08.10.2019
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© РИА Новости / Дмитрий Коробейников / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
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Статуя Фемиды. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 окт – РИА Новости. Свердловский областной суд во вторник заменил условный срок на 4 года лишения свободы предпринимателю из Екатеринбурга Юрию Юдину, обвиняемому в истязании ребенка, на которого он надевал электроошейник, сообщает региональная прокуратура.
По данным следствия, Юдин в период 2014-2016 годов истязал сына женщины, работавшей в возглавляемой им фирме, в том числе втыкал в руку ребенка иголки, избивал его прутом, а также использовал электронный ошейник, который ударял мальчика разрядом. Сам бизнесмен пояснял, что все его действия были связаны с воспитательным процессом, который он осуществлял по просьбе матери ребенка.
В июне Пригородный райсуд Нижнего Тагила назначил Юдину наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Прокуратура обжаловала наказание.
"Сегодня, 8 октября 2019 года, Свердловский областной суд в полном объеме удовлетворил апелляционное представление прокуратуры… Судебная коллегия по уголовным делам Свердловского областного суда назначила Юрию Юдину наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Он взят под стражу в зале суда", – говорится в сообщении.
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Как ранее отмечали в региональном СУСК, в ходе следствия в отношении Юдина была проведена психолого-психиатрическая экспертиза, которая показала, что каким-либо психическим расстройством он не страдал. Также, по данным следствия, экспертизой отмечена особенность мужчины, связанная с противоречивой самооценкой. Эксперты пришли к выводу, что, с одной стороны, он воспринимает себя как носителя "высокого потенциала" и лидерских задатков, а с другой стороны – испытывает потребность самоутверждаться через общение с людьми, над которыми можно в чем-либо проявить превосходство.
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