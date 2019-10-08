Лукашенко заявил о желании Зеленского решить конфликт в Донбассе

"Сегодня можно решить эту проблему (конфликт в Донбассе - ред.), потому что диагноз установлен, как лечить - тоже известно. Только надо начинать. Нынешняя власть на Украине, президент, конечно же, не всемогущий. Ему ни внутри, ни извне никто не даст сделать то, что он хочет. Я убедился в том, что он хочет решить эту проблему", - сказал Лукашенко в Минске на международной конференции "Европейская безопасность: отойти от края пропасти".