Лукашенко заявил о желании Зеленского решить конфликт в Донбассе

МИНСК, 8 окт - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник заявил, что новый президент Украины Владимир Зеленский хочет урегулировать конфликт на востоке страны, понимает, что надо делать, но сталкивается с сопротивлением внутренних и внешних сил.
"Сегодня можно решить эту проблему (конфликт в Донбассе - ред.), потому что диагноз установлен, как лечить - тоже известно. Только надо начинать. Нынешняя власть на Украине, президент, конечно же, не всемогущий. Ему ни внутри, ни извне никто не даст сделать то, что он хочет. Я убедился в том, что он хочет решить эту проблему", - сказал Лукашенко в Минске на международной конференции "Европейская безопасность: отойти от края пропасти".
Вчера, 10:18Сказано в эфире"Очередной акт политической трагедии". Мнение о протестах на УкраинеШтайнмайера удивила реакция украинцев на его формулу в отношении Донбасса. Глава ФРГ не очень хорошо знаком с особенностями украинских политиков, отметил в эфире радио Sputnik политолог Владимир Шаповалов.