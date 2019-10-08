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РИА Новости

Лукашенко заявил о желании Зеленского решить конфликт в Донбассе

11:34 08.10.2019
61055
© REUTERS / Carlo AllegriПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© REUTERS / Carlo Allegri
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МИНСК, 8 окт - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник заявил, что новый президент Украины Владимир Зеленский хочет урегулировать конфликт на востоке страны, понимает, что надо делать, но сталкивается с сопротивлением внутренних и внешних сил.
"Сегодня можно решить эту проблему (конфликт в Донбассе - ред.), потому что диагноз установлен, как лечить - тоже известно. Только надо начинать. Нынешняя власть на Украине, президент, конечно же, не всемогущий. Ему ни внутри, ни извне никто не даст сделать то, что он хочет. Я убедился в том, что он хочет решить эту проблему", - сказал Лукашенко в Минске на международной конференции "Европейская безопасность: отойти от края пропасти".
Бывший президент Украины Петр Порошенко принимает участие в митинге против формулы Штайнмайера в Киеве
Вчера, 10:18Сказано в эфире
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Ситуация в ДНР и ЛНРДонбассАлександр ЛукашенкоВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Популярные комментарии
После крайне неприятного разговора с Путиным в Ереване на саммите( а до этого наш военный аташе внезапно (якобы планово) покинул Минск) - Лукашенко не попрощавшись вылетел в Минск - и тут Остапа понесло...и ракеты он будет делать с Украиной совместно и нефть у Казахстана покупать и даже зачем то вспомнил??? отказ от нашей военной базы в 2015 году...и миротворец он, и документы по РСМД разработает ...и жнец и швец и на дуде игрец
8 октября, 11:50
topol1-13
1781911017
Батька плавал, батька знает! ))
8 октября, 14:19
ГМГеоргий Мирный
557208119
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