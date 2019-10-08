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РИА Новости

Эксперты прокомментировали планы США выйти из Договора по открытому небу

11:32 08.10.2019
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© Фото : Минобороны РФНаблюдательные полеты по Договору по открытому небу
Наблюдательные полеты по Договору по открытому небу
© Фото : Минобороны РФ
Наблюдательные полеты по Договору по открытому небу. Архивное фото
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Выход США из Договора по открытому небу вполне вероятен, однако такой шаг Вашингтона не представляет угрозы для России, которая может получать необходимые разведданные другими способами, заявили опрошенные РИА Новости во вторник эксперты.
Ранее председатель комитета палаты представителей США по международным делам Элиот Энгел заявил, что обеспокоен сообщениями о возможных планах США выйти из Договора по открытому небу. В этой связи он направил письмо с протестом в Белый дом на имя советника президента по нацбезопасности. Конгрессмен не пояснил, о каких именно сообщениях идет речь.
Наблюдательные полеты по Договору по открытому небу
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Другие возможности

Экс-начальник международного военного сотрудничества Минобороны РФ генерал-полковник Леонид Ивашов отметил, что современный уровень развития российских разведывательных технологий позволяет получать необходимую информацию, не прибегая к наблюдательным полетам.
"Да, мы совершали наблюдательные полёты, но со стратегической точки зрения, никакой важной информации мы в результате не получали. Сегодня возможности спутников, особенно на низких орбитах, и радиотехнической разведки позволяет выявлять необходимые объекты, так что нужные нам данные мы и так сможем получать", - сказал он.
Эксперт напомнил, что изначально данный договор был воспринят неоднозначно и в самой России.
"Были споры между Минобороны и МИДом, оборонно-промышленный комплекс был не в восторге от того, что будут совершаться наблюдательные полеты над нашими промышленными объектами. В итоге мы не очень много и получили от этого соглашения. Поэтому если выход США из ДРСМД все-таки состоится, это нужно рассматривать исключительно как имиджевую акцию и печалиться об этом не стоит", - подчеркнул собеседник агентства.
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Предсказуемый сценарий

В свою очередь начальник международно-договорного управления Минобороны РФ в 2002-2009 годах генерал-лейтенант Евгений Бужинский отметил, что возможный выход США из Договора по открытому небу укладывается во внешнеполитический тренд Вашингтона, последовательно разрывающего все соглашения в области безопасности, которые как-то ограничивают его по отношению к России.
"Это вполне реально, ведь сегодня не так много таких соглашений у нас и осталось. По моему мнению, США и из ОБСЕ могут выйти. Такова сегодняшняя их позиция – "Америка превыше всего", - сказал эксперт.
Собеседник агентства подчеркнул, что если США выйдут из этого договора, то все те данные, которые они получали, совершая наблюдательные полёты над Россией, они будут получать от европейских партнёров по НАТО.
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Военный эксперт объяснил значение полетов военных самолетов России над СШАРоссийские военные выполнят полеты над США и Швецией в рамках Договора по открытому небу. Запад достаточно неохотно идет на продолжение этой практики, такое мнение высказал в эфире радио Sputnik военный эксперт Алексей Подберезкин.
По его мнению, протесты конгрессменов по данному вопросу не смогут повлиять на итоговое решение руководства страны.
"Администрация обосновывает выход договора ущемлением интересов национальной безопасности. Мнение представителя конгресса здесь не показательно - сегодня в Америке исполнительная и законодательная власть стоят на противоположных позициях, но последнее слово будет за исполнительной", - пояснил Бужинский.
Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после "холодной войны". Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.
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ОБСЕЕвгений БужинскийНАТОЛеонид ИвашовСШАВ мире
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