Депутат Юмашева вернулась в Москву

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Самолет авиакомпании "Аэрофлот" Нью-Йорк - Москва, на борту которого находится депутат Госдумы Инга Юмашева, совершил посадку в аэропорту Шереметьево, свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта.
Согласно данным табло, борт вылетел из аэропорта имени Джона Кеннеди в 03.14 утра по московскому времени, в 11.16 самолет совершил посадку.
Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Юмашеву по прибытии в Штаты провели в отдельную комнату и забрали документы, а человек, представившийся сотрудником ФБР, в течение часа задавал ей "неясные и неприемлемые вопросы", после чего предложил продолжить общение в кафе в неформальной обстановке. Посольство России в США направило ноту протеста в госдепартамент с требованием разъяснить причины произошедшего.