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РИА Новости

Депутат Юмашева вернулась в Москву

11:29 08.10.2019 (обновлено: 11:30 08.10.2019)
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЧлен комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Инга Юмашева
Член комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Инга Юмашева
© РИА Новости / Владимир Федоренко
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Самолет авиакомпании "Аэрофлот" Нью-Йорк - Москва, на борту которого находится депутат Госдумы Инга Юмашева, совершил посадку в аэропорту Шереметьево, свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта.
Согласно данным табло, борт вылетел из аэропорта имени Джона Кеннеди в 03.14 утра по московскому времени, в 11.16 самолет совершил посадку.
Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Юмашеву по прибытии в Штаты провели в отдельную комнату и забрали документы, а человек, представившийся сотрудником ФБР, в течение часа задавал ей "неясные и неприемлемые вопросы", после чего предложил продолжить общение в кафе в неформальной обстановке. Посольство России в США направило ноту протеста в госдепартамент с требованием разъяснить причины произошедшего.
Член комитета Государственной Думы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Инга Юмашева
Вчера, 09:44Радио Sputnik
"Звенья одной цепи". Депутат Госдумы Юмашева оценила допрос в аэропорту США
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Инга ЮмашеваАэрофлотФедеральное бюро расследований СШААнатолий АнтоновДжон Кеннеди (политик)МоскваСШАВ миреДопрос депутата Инги Юмашевой в Нью-ЙоркеФБРГосдума РФНью-Йорк (штат)Нью-Йорк (город)Шереметьево (аэропорт)
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